Яке свято у середу, 29 травня: що не можна робити у цей день
За новим церковним календарем 29 травня віряни вшановують пам'ять мучениці Феодосії. Наші предки молилися до святої та просили у неї хорошого врожаю жита.
Вважається, що у цей день не варто укладати шлюб, адже він швидко розпадеться. Що ще не можна робити сьогодні, розповість LifeStyle 24.
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День пам'яті мучениці Феодосії
Свята Феодосія родом з Константинополя. Вона виховувалася у заможній та релігійній сім'ї. Мати мучениці молилася до Бога, аби завагітніти. Тому коли народилася Феодосія, то родина поважала християнські традиції. Коли помер батько святої, її відправили у монастир. Після смерті матері, дівчина позбулася усіх своїх статків та стала монашкою. У ті часи імператором був Лев Вірменин, який забороняв християнство, тому Феодосія померла мученицькою смертю.
Що не можна робити
- Заборонено сваритися, бо конфлікт скоро не вирішиться.
- Не рекомендується сумувати, інакше буде погане майбутнє.
- Краще не братися за нову справу, адже не отримаєте бажаного успіху.
- Не варто кудись їхати, тому що станеться біда.
Народні прикмети
- Спекотний день – до граду або грози.
- Якщо яскраво світитиме сонце, то чекайте на теплу погоду у вересні.
- Туман – до хорошої погоди.
Що ще відзначають
На 29 травня припадає щорічне свято – Міжнародний день миротворців ООН. Ініціаторкою такої події стала Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй у 2002 році. Україна офіційно приєдналася до святкування у 2003 році.
Також сьогодні відзначається Міжнародний день Евересту. Так називається найвища гора у світі. Саме 29 травня 1953 року вперше її підкорили сер Едмунд Гілларі та альпініст Тенцинг Норгей.