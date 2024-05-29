Считается, что в этот день не стоит заключать брак, ведь он быстро распадется. Что еще нельзя делать сегодня, расскажет LifeStyle 24.

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День памяти мученицы Феодосии

Святая Феодосия родом из Константинополя. Она воспитывалась в богатой и религиозной семье. Мать мученицы молилась Богу, чтобы забеременеть. Поэтому когда родилась Феодосия, то семья уважала христианские традиции. Когда умер отец святой, ее отправили в монастырь. После смерти матери, девушка лишилась всего своего состояния и стала монашкой. В те времена императором был Лев Армянин, который запрещал христианство, поэтому Феодосия умерла мученической смертью.

Что нельзя делать

Запрещено ссориться, ибо конфликт скоро не разрешится.

Не рекомендуется грустить, иначе будет плохое будущее.

Лучше не браться за новое дело, ведь не получите желаемого успеха.

Не стоит куда-то ехать, потому что произойдет беда.

Народные приметы

Жаркий день – к граду или грозе.

Если ярко будет светить солнце, то ждите теплую погоду в сентябре.

Туман – к хорошей погоде.

Что еще отмечают

На 29 мая припадает ежегодный праздник – Международный день миротворцев ООН. Инициатором такого события стала Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в 2002 году. Украина официально присоединилась к празднованию в 2003 году.

Также сегодня отмечается Международный день Эвереста. Так называется самая высокая гора в мире. Именно 29 мая 1953 года впервые ее покорили сэр Эдмунд Хиллари и альпинист Тенцинг Норгей.