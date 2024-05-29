Вважається, що у цей день не варто укладати шлюб, адже він швидко розпадеться. Що ще не можна робити сьогодні, розповість LifeStyle 24.

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День пам'яті мучениці Феодосії

Свята Феодосія родом з Константинополя. Вона виховувалася у заможній та релігійній сім'ї. Мати мучениці молилася до Бога, аби завагітніти. Тому коли народилася Феодосія, то родина поважала християнські традиції. Коли помер батько святої, її відправили у монастир. Після смерті матері, дівчина позбулася усіх своїх статків та стала монашкою. У ті часи імператором був Лев Вірменин, який забороняв християнство, тому Феодосія померла мученицькою смертю.

Що не можна робити

Заборонено сваритися, бо конфлікт скоро не вирішиться.

Не рекомендується сумувати, інакше буде погане майбутнє.

Краще не братися за нову справу, адже не отримаєте бажаного успіху.

Не варто кудись їхати, тому що станеться біда.

Народні прикмети

Спекотний день – до граду або грози.

Якщо яскраво світитиме сонце, то чекайте на теплу погоду у вересні.

Туман – до хорошої погоди.

Що ще відзначають

На 29 травня припадає щорічне свято – Міжнародний день миротворців ООН. Ініціаторкою такої події стала Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй у 2002 році. Україна офіційно приєдналася до святкування у 2003 році.

Також сьогодні відзначається Міжнародний день Евересту. Так називається найвища гора у світі. Саме 29 травня 1953 року вперше її підкорили сер Едмунд Гілларі та альпініст Тенцинг Норгей.