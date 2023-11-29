Яке свято 29 листопада: прикмети та заборони на цей день – кому не можна переступати через віник

29 листопада вшановують пам'ять мученика Парамона і з ним 370-ти мучеників. У народі ще кажуть, що сьогодні Парамонів день.

Парамон і ще 370 мучеників у 250 році постраждали через те, що сповідували християнську віру. Якраз у той час імператор віддав наказ про переслідування християн. Більше про сьогоднішнє свято розкаже 24 Канал.

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Одного разу 370 мучеників схопили й відправили до в'язниці. Їх катували та змушували прийняти язичництво. Святий Парамон побачив ці знущання з християн і вирішив заступитися за них. Однак, за це мученика жорстоко вбили язичники.

Що не можна робити в цей день

Не можна вмиватися холодною водою, бо накличете хворобу.

Заборонено підмітати підлогу в одній кімнаті різними віниками.

Сьогодні не варто йти на рибалку.

Вагітним не можна переступати через віник, інакше будуть тяжкі пологи.

У цей день не варто їсти цитрусові, особливо дітям.

Народні прикмети на сьогодні

Якщо на небі яскраво світитимуть зорі, то скоро прийде похолодання.

Якщо на Парамонів день випаде сніг, то хуртовина протримається аж до Миколая.

Якщо зранку ясно світитиме сонце, то у грудні буде хороша погода.

Снігопад у цей день – до рясного врожаю.

Хто святкує день ангела

Сьогодні свої іменини відзначають Василь, Віктор, Дмитро, Іван, Макар, Матвій, Михайло, Микола, Сергій, Теодор, Федір, Ян.