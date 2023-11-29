Яке свято 29 листопада: прикмети та заборони на цей день – кому не можна переступати через віник
29 листопада вшановують пам'ять мученика Парамона і з ним 370-ти мучеників. У народі ще кажуть, що сьогодні Парамонів день.
Парамон і ще 370 мучеників у 250 році постраждали через те, що сповідували християнську віру. Якраз у той час імператор віддав наказ про переслідування християн. Більше про сьогоднішнє свято розкаже 24 Канал.
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Одного разу 370 мучеників схопили й відправили до в'язниці. Їх катували та змушували прийняти язичництво. Святий Парамон побачив ці знущання з християн і вирішив заступитися за них. Однак, за це мученика жорстоко вбили язичники.
Що не можна робити в цей день
- Не можна вмиватися холодною водою, бо накличете хворобу.
- Заборонено підмітати підлогу в одній кімнаті різними віниками.
- Сьогодні не варто йти на рибалку.
- Вагітним не можна переступати через віник, інакше будуть тяжкі пологи.
- У цей день не варто їсти цитрусові, особливо дітям.
Народні прикмети на сьогодні
- Якщо на небі яскраво світитимуть зорі, то скоро прийде похолодання.
- Якщо на Парамонів день випаде сніг, то хуртовина протримається аж до Миколая.
- Якщо зранку ясно світитиме сонце, то у грудні буде хороша погода.
- Снігопад у цей день – до рясного врожаю.
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