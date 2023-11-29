Парамон і ще 370 мучеників у 250 році постраждали через те, що сповідували християнську віру. Якраз у той час імператор віддав наказ про переслідування християн. Більше про сьогоднішнє свято розкаже 24 Канал.

Важливо Православний календар на грудень: нові дати головних церковних свят цього місяця

Одного разу 370 мучеників схопили й відправили до в'язниці. Їх катували та змушували прийняти язичництво. Святий Парамон побачив ці знущання з християн і вирішив заступитися за них. Однак, за це мученика жорстоко вбили язичники.

Що не можна робити в цей день

  • Не можна вмиватися холодною водою, бо накличете хворобу.
  • Заборонено підмітати підлогу в одній кімнаті різними віниками.
  • Сьогодні не варто йти на рибалку.
  • Вагітним не можна переступати через віник, інакше будуть тяжкі пологи.
  • У цей день не варто їсти цитрусові, особливо дітям.

Народні прикмети на сьогодні

  • Якщо на небі яскраво світитимуть зорі, то скоро прийде похолодання.
  • Якщо на Парамонів день випаде сніг, то хуртовина протримається аж до Миколая.
  • Якщо зранку ясно світитиме сонце, то у грудні буде хороша погода.
  • Снігопад у цей день – до рясного врожаю.

Хто святкує день ангела

Сьогодні свої іменини відзначають Василь, Віктор, Дмитро, Іван, Макар, Матвій, Михайло, Микола, Сергій, Теодор, Федір, Ян.