Парамон и еще 370 мучеников в 250 году пострадали из-за того, что исповедовали христианскую веру. Как раз в то время император отдал приказ о преследовании христиан. Больше о сегодняшнем празднике расскажет 24 Канал.

Важно Православный календарь на декабрь: новые даты главных церковных праздников этого месяца

Однажды 370 мучеников схватили и отправили в тюрьму. Их пытали и заставляли принять язычество. Святой Парамон увидел эти издевательства над христианами и решил вступиться за них. Однако за это мученика жестоко убили язычники.

Что нельзя делать в этот день

  • Нельзя умываться холодной водой, потому что навлечете болезнь.
  • Запрещено подметать пол в одной комнате разными вениками.
  • Сегодня не стоит идти на рыбалку.
  • Беременным нельзя переступать через веник, иначе будут тяжелые роды.
  • В этот день не стоит есть цитрусовые, особенно детям.

Народные приметы на сегодня

  • Если на небе будут ярко светить звезды, то скоро придет похолодание.
  • Если на Парамонов день выпадет снег, то метель продержится до Николая.
  • Если утром будет светить солнце, то в декабре ждите хорошей погоды.
  • Снегопад в этот день – к обильному урожаю.

Кто празднует день ангела

Сегодня свои именины отмечают Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей, Михаил, Николай, Сергей, Теодор, Федор, Ян.