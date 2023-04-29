Яке свято 29 квітня – що не можна робити сьогодні, традиції й прикмети

29 квітня християни вшановують мучениць Агапію, Ірину та Хіонію. У світі відзначають Міжнародний день танцю. Що не можна робити сьогодні та більше про день – дивіться нижче.

29 квітня у церковному календарі – день пам'яті мучениць Агапії, Ірини та Хіонії. Це три сестри, які жили в Італії, повідомляє 24 Канал.

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Сестри рано залишилися сиротами, вони були благочестивими та відзначались тим, що відмовляли на прохання виходити заміж. Про це дізнався тодішній імператор, наказавши відправити їх у Македонію та знайти їм чоловіків.

Дівчата не відмовились від віри та зреклись ставати дружинами. Їм допомогали й вищі сили: місцевий правитель втратив розум після спроби заволодіти сестрами, а ангели допомогли втекти молодшій з будинку розпусти. Все ж, вони загинули.

Що не можна робити сьогодні

святкують Василина, Галина, Ірина, Леонід, Михайло, Ніка, Павло.

Сьогодні було заведено наводити лад у саду й городі та починати висаджувати огірки.

У цей день не можна вживати алкоголь.

Краще відкласти веселощі, співи та святкування.

Не можна брати гроші в борг у цей день – призведе до нещастя.

Прикмети на цей день

Чутно грім – влітку добре вродить хліб.

Сьогодні прохолодно та вітряно – така погода буде до самого літа.

Росте багато подорожника – значить врожай буде щедрий.

Проливний дощ – до спекотного літа.

День в Україні та світі.

Всеукраїнський день футболу. Цей вид спорту з'явився в Україні кілька століть тому. Але розвиватись розпочався вже за незалежності країни.

Міжнародний день танцю. Це свято заснували до дня народження артиста французького балету Жана-Жоржа Новера, який є засновником балетного мистецтва.

Всесвітній день ветеринара. Сьогодні ці лікарі святкують професійне свято. Воно припадає щороку на останню суботу квітня.