29 квітня у церковному календарі – день пам'яті мучениць Агапії, Ірини та Хіонії. Це три сестри, які жили в Італії, повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Привітання з Днем ангела Анастасії 2023: найкращі слова у віршах та прозі
Сестри рано залишилися сиротами, вони були благочестивими та відзначались тим, що відмовляли на прохання виходити заміж. Про це дізнався тодішній імператор, наказавши відправити їх у Македонію та знайти їм чоловіків.
Дівчата не відмовились від віри та зреклись ставати дружинами. Їм допомогали й вищі сили: місцевий правитель втратив розум після спроби заволодіти сестрами, а ангели допомогли втекти молодшій з будинку розпусти. Все ж, вони загинули.
Що не можна робити сьогодні
Сьогодні було заведено наводити лад у саду й городі та починати висаджувати огірки.
- У цей день не можна вживати алкоголь.
- Краще відкласти веселощі, співи та святкування.
- Не можна брати гроші в борг у цей день – призведе до нещастя.
Прикмети на цей день
- Чутно грім – влітку добре вродить хліб.
- Сьогодні прохолодно та вітряно – така погода буде до самого літа.
- Росте багато подорожника – значить врожай буде щедрий.
- Проливний дощ – до спекотного літа.
День в Україні та світі.
Всеукраїнський день футболу. Цей вид спорту з'явився в Україні кілька століть тому. Але розвиватись розпочався вже за незалежності країни.
Міжнародний день танцю. Це свято заснували до дня народження артиста французького балету Жана-Жоржа Новера, який є засновником балетного мистецтва.
Всесвітній день ветеринара. Сьогодні ці лікарі святкують професійне свято. Воно припадає щороку на останню суботу квітня.