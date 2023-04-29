29 апреля в церковном календаре – день памяти мучениц Агапии, Ирины и Хионии. Это три сестры, жившие в Италии, пишет 24 Канал.

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Сестры рано остались сиротами, они были благочестивы и отличались тем, что отказывали по просьбе выходить замуж. Об этом узнал тогдашний император, приказав отправить его в Македонию и найти им мужчин.

Девушки не отказались от веры и отказались становиться женами. Им помогали и высшие силы: местный правитель сошел с ума после попытки завладеть сестрами, а ангелы помогли бежать младшему из публичного дома. Тем не менее, они погибли.

Именины 29 апреля празднуют Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Ника, Павел.

Что нельзя делать сегодня

Сегодня было принято наводить порядок в саду и огороде и начинать высаживать огурцы.

В этот день нельзя употреблять алкоголь.

Лучше отложить веселье, пение и празднование.

Нельзя брать деньги взаймы в этот день – приведет к несчастью.

Приметы на этот день

Слышен гром – летом хорошо уродит хлеб.

Сегодня прохладно и ветрено – такая погода будет до самого лета.

Растет много подорожника – значит, урожай будет щедрый.

Проливной дождь – до жаркого лета.

День в Украине и в мире.

Всеукраинский день футбола. Этот вид спорта появился в Украине несколько столетий тому назад. Но развиваться начало уже при независимости страны.

Международный день танца. Этот праздник был основан ко дню рождения артиста французского балета Жана-Жоржа Новера, который является основателем балетного искусства.

Всемирный день ветеринара. Сегодня эти врачи празднуют профессиональный праздник. Оно приходится каждый год на последнюю субботу апреля.