29 апреля в церковном календаре – день памяти мучениц Агапии, Ирины и Хионии. Это три сестры, жившие в Италии, пишет 24 Канал.
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Сестры рано остались сиротами, они были благочестивы и отличались тем, что отказывали по просьбе выходить замуж. Об этом узнал тогдашний император, приказав отправить его в Македонию и найти им мужчин.
Девушки не отказались от веры и отказались становиться женами. Им помогали и высшие силы: местный правитель сошел с ума после попытки завладеть сестрами, а ангелы помогли бежать младшему из публичного дома. Тем не менее, они погибли.
Что нельзя делать сегодня
Сегодня было принято наводить порядок в саду и огороде и начинать высаживать огурцы.
- В этот день нельзя употреблять алкоголь.
- Лучше отложить веселье, пение и празднование.
- Нельзя брать деньги взаймы в этот день – приведет к несчастью.
Приметы на этот день
- Слышен гром – летом хорошо уродит хлеб.
- Сегодня прохладно и ветрено – такая погода будет до самого лета.
- Растет много подорожника – значит, урожай будет щедрый.
- Проливной дождь – до жаркого лета.
День в Украине и в мире.
Всеукраинский день футбола. Этот вид спорта появился в Украине несколько столетий тому назад. Но развиваться начало уже при независимости страны.
Международный день танца. Этот праздник был основан ко дню рождения артиста французского балета Жана-Жоржа Новера, который является основателем балетного искусства.
Всемирный день ветеринара. Сегодня эти врачи празднуют профессиональный праздник. Оно приходится каждый год на последнюю субботу апреля.