29 грудня – яке нині свято та що не можна робити
29 грудня вшановують День пам’яті Аггея – десятого із дванадцяти малих пророків, який переконував єврейський народ добудувати Другий Єрусалимський храм, коли юдеї повернулися з вавилонського полону. Також, сьогодні відзначають День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних Сил України. Які прикмети 29 грудня та що не можна робити в цей день – читайте у матеріалі.
Іменини сьогодні святкують: Олексій, Петро, Олександр та Олена.
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Прикмети 29 грудня
- Якщо на 29 грудня сильний мороз, то він така погода протримається до Водохреща.
- На Агея рясний іній на деревах – свята будуть теплі.
- Собаки виють 29 грудня – скоро чекати відлиги.
- Зірки на небі мерехтять – до хуртовин.
Що можна робити 29 грудня
- В цей день сприятливо починати будівництво оселі. Святий Аггей буде лагідним до вас і дозволить завершити будівництво швидко.
- 29 грудня обов'язково помоліться за ваших батьків та їхнє здоров'я.
- Розпочніть свій день сьогодні з подяки за все, що ви маєте.
- Сьогодні сприятливим буде прибрати дім та викинути з нього весь негатив, що назбирався.
Що не можна робити 29 грудня
- Не лихословте сьогодні – святий Аггей сприйме це як неповагу і вам не буде щастити у майбутньому.
- На роботі, 29 грудня, не сперечайтесь ні з колегами, ні з директором. Це може показати вас із поганої сторони і сильно вплинути на кар'єру у негативному аспекті.
- Не носіть сьогодні червоного одягу.
- Також у цей день не можна прислухатися до порад людей, які не перебувають з вами у кровних зв'язках.
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