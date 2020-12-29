29 грудня вшановують День пам’яті Аггея – десятого із дванадцяти малих пророків, який переконував єврейський народ добудувати Другий Єрусалимський храм, коли юдеї повернулися з вавилонського полону. Також, сьогодні відзначають День інформаційно-медійних структур Міністерства оборони України та Збройних Сил України. Які прикмети 29 грудня та що не можна робити в цей день – читайте у матеріалі.

Іменини сьогодні святкують: Олексій, Петро, Олександр та Олена. Також Скільки українців знають українські колядки та щедрівки: результати опитування Прикмети 29 грудня Якщо на 29 грудня сильний мороз, то він така погода протримається до Водохреща.

На Агея рясний іній на деревах – свята будуть теплі.

Собаки виють 29 грудня – скоро чекати відлиги.

Зірки на небі мерехтять – до хуртовин. Що можна робити 29 грудня В цей день сприятливо починати будівництво оселі. Святий Аггей буде лагідним до вас і дозволить завершити будівництво швидко.

29 грудня обов'язково помоліться за ваших батьків та їхнє здоров'я.

Розпочніть свій день сьогодні з подяки за все, що ви маєте.

Сьогодні сприятливим буде прибрати дім та викинути з нього весь негатив, що назбирався. Що не можна робити 29 грудня Не лихословте сьогодні – святий Аггей сприйме це як неповагу і вам не буде щастити у майбутньому.

На роботі, 29 грудня, не сперечайтесь ні з колегами, ні з директором. Це може показати вас із поганої сторони і сильно вплинути на кар'єру у негативному аспекті.

Не носіть сьогодні червоного одягу.

Також у цей день не можна прислухатися до порад людей, які не перебувають з вами у кровних зв'язках.