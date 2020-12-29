29 декабря чествуют День памяти Аггея - десятого из двенадцати малых пророков, который убеждал еврейский народ достроить второй Иерусалимский храм, когда иудеи вернулись из вавилонского плена. Также, сегодня отмечают День информационно-медийных структур Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины. Приметы 29 декабря и что нельзя делать в этот день – читайте в материале.

Именины сегодня отмечают: Алексей, Петр, Александр и Елена. Также Сколько украинцев знают украинские колядки и щедровки: результаты опроса Приметы 29 декабря Если на 29 декабря сильный мороз, то он такая погода продержится до Крещения.

На Аггея обильный иней на деревьях – праздники будут теплыми.

Собаки воют 29 декабря – скоро ждать оттепели.

Звезды на небе мерцают – к метелям. Что можно делать 29 декабря В этот день благоприятно начинать строительство дома. Святой Аггей будет мягким к вам и позволит завершить строительство быстро.

29 декабря обязательно помолитесь за ваших родителей и их здоровье.

Начните свой день сегодня с благодарности за все, что вы имеете.

Сегодня благоприятной будет уборка дома и вынос из него всего негатива, который собрался. Что нельзя делать 29 декабря Не злословь сегодня – святой Аггей воспримет это как неуважение и вам не будет везти в будущем.

На работе, 29 декабря, не спорьте ни с коллегами, ни с директором. Это может показать вас с плохой стороны и сильно повлиять на карьеру в негативном аспекте.

Не носите сегодня красной одежды.

Также в этот день нельзя прислушиваться к советам людей, которые не находятся с вами в кровных связях.