29 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать
29 декабря чествуют День памяти Аггея - десятого из двенадцати малых пророков, который убеждал еврейский народ достроить второй Иерусалимский храм, когда иудеи вернулись из вавилонского плена. Также, сегодня отмечают День информационно-медийных структур Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины. Приметы 29 декабря и что нельзя делать в этот день – читайте в материале.
Именины сегодня отмечают: Алексей, Петр, Александр и Елена.
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Приметы 29 декабря
- Если на 29 декабря сильный мороз, то он такая погода продержится до Крещения.
- На Аггея обильный иней на деревьях – праздники будут теплыми.
- Собаки воют 29 декабря – скоро ждать оттепели.
- Звезды на небе мерцают – к метелям.
Что можно делать 29 декабря
- В этот день благоприятно начинать строительство дома. Святой Аггей будет мягким к вам и позволит завершить строительство быстро.
- 29 декабря обязательно помолитесь за ваших родителей и их здоровье.
- Начните свой день сегодня с благодарности за все, что вы имеете.
- Сегодня благоприятной будет уборка дома и вынос из него всего негатива, который собрался.
Что нельзя делать 29 декабря
- Не злословь сегодня – святой Аггей воспримет это как неуважение и вам не будет везти в будущем.
- На работе, 29 декабря, не спорьте ни с коллегами, ни с директором. Это может показать вас с плохой стороны и сильно повлиять на карьеру в негативном аспекте.
- Не носите сегодня красной одежды.
- Также в этот день нельзя прислушиваться к советам людей, которые не находятся с вами в кровных связях.
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