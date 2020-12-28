Украинские колядки и щедровки знают 69% украинцев и лишь 8% опрошенных не интересуются этим вопросом. Относительно звезд, которые, по мнению украинцев, лучше всего исполнили "Щедрик", респонденты выделили Тину Кароль и Дзидзьо.

Сколько украинцев знают украинские колядки и щедровки

Согласно опросу, проведенному Фондом демократических инициатив имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, украинцы охотно интересуются традициями. Следовательно, результаты опроса показали, что 69% украинцев знают традиционные украинские колядки и щедровки.

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Из них 36% заявили, что знают не менее трех колядок и щедровок а остальные 32,5% знают хотя бы одну колядку или щедровку.

В частности, 18% опрошенных заявили, что слышали и любят слушать колядки и щедровки, однако не смогли бы их вспомнить.

опрошенных заявили, что колядки и щедровки, однако не смогли бы их вспомнить. 5% украинцев не знают колядок и щедровок, однако хотели бы их изучить.

украинцев колядок и щедровок, однако их изучить. А вот процент тех, кого совсем не интересуют рождественские песни, составляе т 8% .

рождественские песни, составляе . Меньше процента не ответили на вопросы.

В исполнении каких звезд украинцы хотели бы услышать "Щедрика"

Знаменитая композиция Николая Леонтовича, созданная столетие назад, стала одной из самых популярных в мире. Согласно опросу, 19% опрошенных хотели бы услышать "Щедрик" в исполнении Тины Кароль и Дзидзьо. 10,5% проголосовали за Александра Пономарева, а Джамала, Настя Каменских и Оля Полякова получили от украинцев по 8%.

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