Сколько украинцев знают украинские колядки и щедровки: результаты опроса
Украинские колядки и щедровки знают 69% украинцев и лишь 8% опрошенных не интересуются этим вопросом. Относительно звезд, которые, по мнению украинцев, лучше всего исполнили "Щедрик", респонденты выделили Тину Кароль и Дзидзьо.
Сколько украинцев знают украинские колядки и щедровки
Согласно опросу, проведенному Фондом демократических инициатив имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, украинцы охотно интересуются традициями. Следовательно, результаты опроса показали, что 69% украинцев знают традиционные украинские колядки и щедровки.
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Из них 36% заявили, что знают не менее трех колядок и щедровок а остальные 32,5% знают хотя бы одну колядку или щедровку.
- В частности, 18% опрошенных заявили, что слышали и любят слушать колядки и щедровки, однако не смогли бы их вспомнить.
- 5% украинцев не знают колядок и щедровок, однако хотели бы их изучить.
- А вот процент тех, кого совсем не интересуют рождественские песни, составляет 8%.
- Меньше процента не ответили на вопросы.
В исполнении каких звезд украинцы хотели бы услышать "Щедрика"
Знаменитая композиция Николая Леонтовича, созданная столетие назад, стала одной из самых популярных в мире. Согласно опросу, 19% опрошенных хотели бы услышать "Щедрик" в исполнении Тины Кароль и Дзидзьо. 10,5% проголосовали за Александра Пономарева, а Джамала, Настя Каменских и Оля Полякова получили от украинцев по 8%.
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Что известно об опросе?Его проводили с 5 по 13 декабря 2020 года во всех регионах Украины, кроме оккупированных. Лично опросили 2 004 человек в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и по дизайн-эффекту 1,5) не превышает 3,3%.
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