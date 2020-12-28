Українські колядки та щедрівки знають 69% українців і лише 8 % опитаних не цікавляться цим питанням. Щодо зірок, які б, на думку українців, найкраще виконали "Щедрик", респонденти виокремили Тіну Кароль та Дзідзьо.

Скільки українців знают українські колядки та щедрівки

Згідно з опитуванням, проведеним Фондом демократичних ініціатив імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології, українці охоче цікавляться традиціями. Відтак, результати опитування показали, що 69% українців знають традиційні українські колядки та щедрівки.

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З них – 36% заявили, що знають не менше трьох колядок і щедрівок а інші 32,5 % знають хоча б одну колядку чи щедрівку.

Зокрема, 18% опитаних заявили, що чули і люблять слухати колядки і щедрівки, проте не змогли б їх пригадати.

опитаних заявили, що чули і колядки і щедрівки, проте не змогли б їх пригадати. 5% українців не знають колядок і щедрівок, проте хотіли би їх вивчити .

українців не знають колядок і щедрівок, проте . А от число тих, кого зовсім не цікавлять різдвяні пісні , становить 8% .

, становить . Менше відсотка не відповіли на запитання.

У виконанні яких зірок українці хотіли б почути "Щедрика"

Знаменита композиція Миколи Леонтовича, створена століття тому, стала однією з найпопулярніших у світі. Згідно з опитуванням, 19% опитаних хотіли б почути "Щедрик" у виконанні Тіни Кароль та Дзідзьо. 10,5% проголосували за Олександра Пономарьова, а Джамала, Настя Каменських та Оля Полякова отримали від українців по 8%.

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