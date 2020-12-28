Скільки українців знають українські колядки та щедрівки: результати опитування
Українські колядки та щедрівки знають 69% українців і лише 8 % опитаних не цікавляться цим питанням. Щодо зірок, які б, на думку українців, найкраще виконали "Щедрик", респонденти виокремили Тіну Кароль та Дзідзьо.
Скільки українців знают українські колядки та щедрівки
Згідно з опитуванням, проведеним Фондом демократичних ініціатив імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології, українці охоче цікавляться традиціями. Відтак, результати опитування показали, що 69% українців знають традиційні українські колядки та щедрівки.
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З них – 36% заявили, що знають не менше трьох колядок і щедрівок а інші 32,5 % знають хоча б одну колядку чи щедрівку.
- Зокрема, 18% опитаних заявили, що чули і люблять слухати колядки і щедрівки, проте не змогли б їх пригадати.
- 5% українців не знають колядок і щедрівок, проте хотіли би їх вивчити.
- А от число тих, кого зовсім не цікавлять різдвяні пісні, становить 8%.
- Менше відсотка не відповіли на запитання.
У виконанні яких зірок українці хотіли б почути "Щедрика"
Знаменита композиція Миколи Леонтовича, створена століття тому, стала однією з найпопулярніших у світі. Згідно з опитуванням, 19% опитаних хотіли б почути "Щедрик" у виконанні Тіни Кароль та Дзідзьо. 10,5% проголосували за Олександра Пономарьова, а Джамала, Настя Каменських та Оля Полякова отримали від українців по 8%.
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Що відомо про опитування?Його проводили з 5 до 13 грудня 2020 року в усіх регіонах України, окрім окупованих. Особисто опитали 2 004 людей віком від 18 років. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3%.
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