Яке свято 28 вересня – що не можна робити сьогодні та цікаві прикмети на день

28 вересня християни вшановують преподобного Харитона Сповідника. Дізнавайтесь далі, що не можна робити сьогодні та хто святкує іменини в цей день.

28 вересня у церковному календарі – день пам'яті преподобного Харитона Сповідника, пише 24 Канал. Він жив у нинішній Туреччині у час, коли відбувалися гоніння на християн.

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Коли влада змінилась, Харитон вирушив до Єрусалиму. По дорозі його схопили розбійники, але преподобний врятувався. На місці печери, де його утримували язичники, Харитон заснував лавру. Пізніше в інших печерах він створив інші храми, де збирались його послідовники.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна обговорювати свої плани.

Сьогодні краще не виходити з дому – цей день вважався небезпечним.

Не можна скаржитися на життя – це до негараздів.

Краще не починати сьогодні нових справ.

Не можна замітати й прибирати вдома.

28 вересня святкують Олександр, Валентин, В'ячеслав, Георгій, Єгор, Єремей, Ібрагім, Іван, Іларіон, Кирило, Макар, Марк, Нестор, Остап, Родіон, Теодор, Федір, Харитон, Ян, Ганна, Марія, Тетяна, Уляна, Юліана.

Прикмети на 28 вересня