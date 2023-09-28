28 вересня у церковному календарі – день пам'яті преподобного Харитона Сповідника, пише 24 Канал. Він жив у нинішній Туреччині у час, коли відбувалися гоніння на християн.
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Коли влада змінилась, Харитон вирушив до Єрусалиму. По дорозі його схопили розбійники, але преподобний врятувався. На місці печери, де його утримували язичники, Харитон заснував лавру. Пізніше в інших печерах він створив інші храми, де збирались його послідовники.
Що не можна робити сьогодні
- У цей день не можна обговорювати свої плани.
- Сьогодні краще не виходити з дому – цей день вважався небезпечним.
- Не можна скаржитися на життя – це до негараздів.
- Краще не починати сьогодні нових справ.
- Не можна замітати й прибирати вдома.
Прикмети на 28 вересня
- Якщо гуси полетять сьогодні, то на Покрову буде мороз, якщо ні – зима буде пізньою.
- Дерева вкрилися інеєм – зима вже близько.
- Гуси летять високо – взимку станеться повінь.
- Якщо вітер дує з півночі – зима буде суворою.
- Гарний день сьогодні обіцяє сніжну зиму.