28 сентября в церковном календаре – день памяти преподобного Харитона Исповедника, пишет 24 Канал. Он жил в нынешней Турции в то время, когда происходили гонения на христиан.

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Когда власть изменилась, Харитон отправился в Иерусалим. По пути его схватили разбойники, но преподобный спасся. На месте пещеры, где его удерживали язычники, Харитон основал лавру. Позже в других пещерах он сотворил другие храмы, где собирались его последователи.

Что нельзя делать сегодня

  • В этот день нельзя обсуждать свои планы.
  • Сегодня лучше не выходить из дома – этот день считался опасным.
  • Нельзя жаловаться на жизнь – это до бед.
  • Лучше не начинать сегодня новые дела.
  • Нельзя заметать и убирать дома.

Приметы на 28 сентября

  • Если гуси полетят сегодня, то на Покров будет мороз, если нет – зима будет поздней.
  • Деревья покрылись инеем – зима уже близко.
  • Гуси летят высоко – зимой произойдет наводнение.
  • Если ветер дует с севера, зима будет суровой.
  • Хороший день сегодня сулит снежную зиму.