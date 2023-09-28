28 сентября в церковном календаре – день памяти преподобного Харитона Исповедника, пишет 24 Канал. Он жил в нынешней Турции в то время, когда происходили гонения на христиан.

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Когда власть изменилась, Харитон отправился в Иерусалим. По пути его схватили разбойники, но преподобный спасся. На месте пещеры, где его удерживали язычники, Харитон основал лавру. Позже в других пещерах он сотворил другие храмы, где собирались его последователи.

День ангела 28 сентября празднуют Александр, Валентин, Вячеслав, Георгий, Егор, Еремей, Ибрагим, Иван, Илларион, Кирилл, Макар, Марк, Нестор, Остап, Родион, Теодор, Федор, Харитон, Ян, Анна, Мария, Татьяна, Ульяна, Юлиана.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя обсуждать свои планы.

Сегодня лучше не выходить из дома – этот день считался опасным.

Нельзя жаловаться на жизнь – это до бед.

Лучше не начинать сегодня новые дела.

Нельзя заметать и убирать дома.

Приметы на 28 сентября