28 сентября в церковном календаре – день памяти преподобного Харитона Исповедника, пишет 24 Канал. Он жил в нынешней Турции в то время, когда происходили гонения на христиан.
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Когда власть изменилась, Харитон отправился в Иерусалим. По пути его схватили разбойники, но преподобный спасся. На месте пещеры, где его удерживали язычники, Харитон основал лавру. Позже в других пещерах он сотворил другие храмы, где собирались его последователи.
Что нельзя делать сегодня
- В этот день нельзя обсуждать свои планы.
- Сегодня лучше не выходить из дома – этот день считался опасным.
- Нельзя жаловаться на жизнь – это до бед.
- Лучше не начинать сегодня новые дела.
- Нельзя заметать и убирать дома.
Приметы на 28 сентября
- Если гуси полетят сегодня, то на Покров будет мороз, если нет – зима будет поздней.
- Деревья покрылись инеем – зима уже близко.
- Гуси летят высоко – зимой произойдет наводнение.
- Если ветер дует с севера, зима будет суровой.
- Хороший день сегодня сулит снежную зиму.