Для верующих – очень важно назвать ребенка в честь святого, которого чествуют в день рождения младенца. Это хорошая традиция, ведь христиане верят, что тогда ангел-хранитель будет оберегать человека всю его жизнь. Какие Дни ангела есть в октябре – знает 24 Канал.
Важно знать Какие религиозные праздники будем праздновать в октябре этого года
Календарь именин на октябрь 2023
1 октября – Ариадная, Аркадий, Ефросиния, Ирина, София, Тереза.
2 октября – Давид, Зосима, Игорь, Константин, Макар, Трофим, Федор.
3 октября – Иван, Илларион, Михаил, Олег, Татьяна, Федор.
4 октября – Агния, Андрей, Васса, Даниил, Дмитрий, Зенон, Иосиф, Исакий, Кондратий, Лаврентий, Мелетий, Нестор.
5 октября – Александр, Иона, Исакий, Кузьма, Макар, Мартын, Николай, Петр, Федор, Феофан, Фока.
6 октября – Андрей, Иван, Иннокентий, Ираида, Николай, Петр, Ревекка.
7 октября – Антон, Владислав, Давид, Дмитрий, Симон, Степан, Фекла.
8 октября – Афанасий, Герман, Евгений, Евстафий, Ефросинья, Лаура, Максим, Николай, Павел, Прохор, Роман, Сергей, Феодосий.
9 октября – Ефрем, Иван, Хира.
10 октября – Акулина, Аристарх, Вениамин, Виктор, Гаяне, Дорофея, Зина, Игнатий, Марк, Филимон.
12 октября – Альфред, Петрония, Феофан.
13 октября – Акакий, Гаяне, Григорий, Мария, Михаил.
14 октября – Александр, Вера, Григорий, Иван, Михаил, Петр, Роман, Савва.
15 октября – Аврелия, Андрей, Анна, Борис, Василий, Георгий, Давид, Дмитрий, Иван, Касьян, Куприян, Константин, Михаил, Петр, Степан, Тереза, Федор, Феоктист, Юстина, Устина, Яков.
16 октября – Денис, Иван, Павел, Петр, Феодосия, Ядвига.
17 октября – Онисим, Вероника, Владимир, Иона, Наполеон, Павел, Петр, Стефан.
18 октября – Алексей, Григорий, Демьян, Денис, Евдоким, Веремий, Иона, Кузьма, Матвей, Петр, Филипп, Харитина.
Дни ангела в октябре.
19 октября – Лаура, Макар, Никанор, Фома.
20 октября – Аделина, Алина, Леонтий, Марк, Пелагея, Сергей, Юлиан.
21 октября – Пелагея, Петрония, Таисия, Трифон, Урсула.
22 октября – Панаса, Максим, Петр, Яков.
23 октября – Амвросий, Андрей, Антон, Евлампия, Ефим, Илларион, Кирилл, Кузьма, Мина, Михей, Павел, Савва, Сергей, Феофил, Яков.
24 октября – Викторина, Зинаида, Феофан, Филипп.
25 октября – Домника, Иван, Кузьма, Макар, Мартын, Тарас, Федот, Ясон.
26 октября – Альфред, Вениамин, Злата, Карп, Никита, Трофим.
27 октября – Игнатий, Назар, Николай, Параска, Протасий, Сильван.
28 октября – Денис, Ефим, Иван, Лукьян, Савин.
29 октября – Виола, Дементий, Леонтий, Терентий.
30 октября – Андрей, Антон, Демьян, Исидор, Кузьма, Лазарь, Леонтий.
31 октября – Гаврила, Давид, Иосиф, Лука, Мартин, Злата, Юлиан.