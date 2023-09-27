Для вірян – дуже важливо назвати дитину на честь святого, якого вшановують в день народження немовля. Це гарна традиція, адже християни вірять, що тоді янгол-охоронець буде оберігати людину все її життя. Які Дні ангела маємо в жовтні – знає 24 Канал.

Важливо знати Які релігійні свята будемо святкувати у жовтні цього року

Календар іменин на жовтень 2023

1 жовтня – Аріадна, Аркадій, Єфросинія, Ірина, Софія, Тереза.

2 жовтня – Давид, Зосима, Ігор, Костянтин, Макар, Трохим, Федір.

3 жовтня – Іван, Іларіон, Михайло, Олег, Тетяна, Федір.

4 жовтня – Агнія, Андрій, Васса, Данило, Дмитро, Зенон, Йосип, Ісакій, Кіндрат, Лаврентій, Мелетій, Нестор.

5 жовтня – Олександр, Іона, Ісакій, Кузьма, Макар, Мартин, Микола, Петро, Федір, Феофан, Фока.

6 жовтня – Андрій, Іван, Інокентій, Іраїда, Микола, Петро, Ревека.

7 жовтня – Антон, Владислав, Давид, Дмитро, Симон, Степан, Фекла.

8 жовтня – Афанасій, Герман, Євгеній, Євстафій, Єфросинія, Лаура, Максим, Микола, Павло, Прохор, Роман, Сергій, Феодосій.

9 жовтня – Єфрем, Іван, Хіра.

10 жовтня – Килина, Аристарх, Веніамін, Віктор, Гаяне, Дорофея, Зіна, Ігнатій, Марк, Филимон.

11 жовтня – Олександр, Олексій, Анатолій, Антон, Опанас, Онисим, Валентин, Василь, В’ячеслав, Григорій, Дем’ян, Єфрем, Іван, Ілля, Ісакій, Кирило, Лаврентій, Лука, Макар, Марія, Марк, Матвій, Мойсей, Нестір, Микола, Полікарп, Прохор, Сава, Сергій, Сильвестр, Симон, Спиридон, Степан, Федір, Юлія, Уляна.

12 жовтня – Альфред, Петронія, Феофан.

13 жовтня – Акакій, Гаяне, Григорій, Марія, Михайло.

14 жовтня – Олександр, Віра, Григорій, Іван, Михайло, Петро, Роман, Сава.

15 жовтня – Аврелія, Андрій, Ганна, Борис, Василь, Георгій, Давид, Дмитро, Іван, Касьян, Купріян, Костянтин, Михайло, Петро, Степан, Тереза, Федір, Феоктист, Юстина, Устина, Яків.

16 жовтня – Денис, Іван, Павло, Петро, Феодосія, Ядвіга.

17 жовтня – Онисим, Вероніка, Володимир, Іона, Наполеон, Павло, Петро, Стефан.

18 жовтня – Олексій, Григорій, Дем’ян, Денис, Євдоким, Веремій, Іона, Кузьма, Матвій, Петро, Пилип, Харитина.



Дні ангела у жовтні / Фото Canva

19 жовтня – Лаура, Макар, Никанор, Фома.

20 жовтня – Аделіна, Аліна, Леонтій, Марк, Пелагея, Сергій, Юліан.

21 жовтня – Пелагея, Петронія, Таїсія, Трифон, Урсула.

22 жовтня – Панаса, Максим, Петро, Яків.

23 жовтня – Амвросій, Андрій, Антон, Євлампія, Юхим, Іларіон, Кирило, Кузьма, Мина, Михей, Павло, Сава, Сергій, Феофіл, Яків.

24 жовтня – Вікторина, Зінаїда, Феофан, Пилип.

25 жовтня – Домника, Іван, Кузьма, Макар, Мартин, Тарас, Федот, Ясон.

26 жовтня – Альфред, Веніамін, Злата, Карп, Микита, Трохим.

27 жовтня – Ігнатій, Назар, Микола, Параска, Протасій, Сильван.

28 жовтня – Денис, Юхим, Іван, Лук'ян, Савін.

29 жовтня – Віола, Дементій, Леонтій, Терентій.

30 жовтня – Андрій, Антон, Дем’ян, Ісидор, Кузьма, Лазар, Леонтій.

31 жовтня – Гаврило, Давид, Йосип, Лука, Мартін, Злата, Юліан.