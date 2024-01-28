Також сьогодні відзначається День затвердження Державного прапора України та Міжнародний день конструктора "Lego". Детальніше читайте на сайті 24 Каналу.

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День пам'яті преподобного Єфрема Сирина

Єфрем Сирин народився у місті Низибія, яке раніше було у Римській імперії. Хлопець виховувався у християнській сім'ї. Преподобний написав багато проповідей, повчань, пророцтв, гімнів та молитов. Крім того, він розтлумачив Святе Письмо. Єфрем провів життя у самотності, а помер у 373 році у місті Едеса.

Що не можна робити

  • Не варто займатися важкою фізичною працею та садівництвом.
  • Не можна сваритися, ображатися, лихословити та злитися.
  • Краще не виходити з дому, якщо не маєте ніяких справ.
  • У будинку не повинно бути брудних дзеркал.

Народні прикмети

  • Якщо дерева вкриються інеєм, то скоро надворі потепліє.
  • Якщо звіється сильний вітер, то літо буде дощовим.
  • Якщо небо вкриється темними хмарами, то незабаром почнеться відлига.
  • Якщо пташки літатимуть низько, то чекайте на похолодання.

Що ще відзначають

28 січня відзначається День затвердження Державного прапора України. У 1992 році Верховна Рада України офіційно проголосила синьо-жовтий стяг Державним прапором України. Зараз він є символом нашої країни й майорить у кожному куточку.

Також сьогодні – Міжнародний день конструктора "Lego". Це одна із найпопулярніших компаній у світі. Конструктор "Lego" полюбляють складати діти й дорослі. Дату свята обрали невипадково. Адже 28 січня 1958 року була запатентована цеглинка.