Також сьогодні відзначається День затвердження Державного прапора України та Міжнародний день конструктора "Lego". Детальніше читайте на сайті 24 Каналу.
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День пам'яті преподобного Єфрема Сирина
Єфрем Сирин народився у місті Низибія, яке раніше було у Римській імперії. Хлопець виховувався у християнській сім'ї. Преподобний написав багато проповідей, повчань, пророцтв, гімнів та молитов. Крім того, він розтлумачив Святе Письмо. Єфрем провів життя у самотності, а помер у 373 році у місті Едеса.
Що не можна робити
- Не варто займатися важкою фізичною працею та садівництвом.
- Не можна сваритися, ображатися, лихословити та злитися.
- Краще не виходити з дому, якщо не маєте ніяких справ.
- У будинку не повинно бути брудних дзеркал.
Народні прикмети
- Якщо дерева вкриються інеєм, то скоро надворі потепліє.
- Якщо звіється сильний вітер, то літо буде дощовим.
- Якщо небо вкриється темними хмарами, то незабаром почнеться відлига.
- Якщо пташки літатимуть низько, то чекайте на похолодання.
Що ще відзначають
28 січня відзначається День затвердження Державного прапора України. У 1992 році Верховна Рада України офіційно проголосила синьо-жовтий стяг Державним прапором України. Зараз він є символом нашої країни й майорить у кожному куточку.
Також сьогодні – Міжнародний день конструктора "Lego". Це одна із найпопулярніших компаній у світі. Конструктор "Lego" полюбляють складати діти й дорослі. Дату свята обрали невипадково. Адже 28 січня 1958 року була запатентована цеглинка.