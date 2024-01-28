Також сьогодні відзначається День затвердження Державного прапора України та Міжнародний день конструктора "Lego". Детальніше читайте на сайті 24 Каналу.

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День пам'яті преподобного Єфрема Сирина

Єфрем Сирин народився у місті Низибія, яке раніше було у Римській імперії. Хлопець виховувався у християнській сім'ї. Преподобний написав багато проповідей, повчань, пророцтв, гімнів та молитов. Крім того, він розтлумачив Святе Письмо. Єфрем провів життя у самотності, а помер у 373 році у місті Едеса.

Що не можна робити

Не варто займатися важкою фізичною працею та садівництвом.

Не можна сваритися, ображатися, лихословити та злитися.

Краще не виходити з дому, якщо не маєте ніяких справ.

У будинку не повинно бути брудних дзеркал.

Народні прикмети

Якщо дерева вкриються інеєм, то скоро надворі потепліє.

Якщо звіється сильний вітер, то літо буде дощовим.

Якщо небо вкриється темними хмарами, то незабаром почнеться відлига.

Якщо пташки літатимуть низько, то чекайте на похолодання.

Що ще відзначають

28 січня відзначається День затвердження Державного прапора України. У 1992 році Верховна Рада України офіційно проголосила синьо-жовтий стяг Державним прапором України. Зараз він є символом нашої країни й майорить у кожному куточку.

Також сьогодні – Міжнародний день конструктора "Lego". Це одна із найпопулярніших компаній у світі. Конструктор "Lego" полюбляють складати діти й дорослі. Дату свята обрали невипадково. Адже 28 січня 1958 року була запатентована цеглинка.