Также сегодня отмечается День утверждения Государственного флага Украины и Международный день конструктора "Lego". Подробнее читайте на сайте 24 Канала.

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День памяти преподобного Ефрема Сирина

Ефрем Сирин родился в городе Низибия, который ранее был в Римской империи. Парень воспитывался в христианской семье. Преподобный написал много проповедей, поучений, пророчеств, гимнов и молитв. Кроме того, он растолковал Священное Писание. Ефрем провел жизнь в одиночестве, а умер в 373 году в городе Эдеса.

Что нельзя делать

Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом и садоводством.

Нельзя ссориться, обижаться, сквернословить и злиться.

Лучше не выходить из дома, если не имеете никаких дел.

В доме не должно быть грязных зеркал.

Народные приметы

Если деревья покроются инеем, то скоро на улице потеплеет.

Если начнется сильный ветер, то лето будет дождливым.

Если небо покроется темными облаками, то вскоре начнется оттепель.

Если птички будут летать низко, то ждите похолодания.

Что еще отмечают

28 января отмечается День утверждения Государственного флага Украины. В 1992 году Верховная Рада Украины официально провозгласила сине-желтый флаг Государственным флагом Украины. Сейчас он является символом нашей страны и развевается в каждом уголке.

Также сегодня – Международный день конструктора "Lego". Это одна из самых популярных компаний в мире. Конструктор "Lego" любят складывать дети и взрослые. Дату праздника выбрали неслучайно. Ведь 28 января 1958 года был запатентован кирпичик.