Незаміжні дівчата, наприклад, робили калачі. Вважалося, що їх потрібно з'їсти вранці на голодний шлунок, щоб вже скоро зустріти коханого та взяти шлюб. Більше про сьогоднішнє свято розповість LifeStyle 24.

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День пам'яті преподобного Василія Декаполіта

Преподобного Василія знають, як монаха та учня й сподвижника Прокопія Декаполіта. Він мешкав у монастирі, який розташовувався у Константинополі. Тоді країною правив імператор Лев III, який поширював іконоборство. Тому якось він наказав ув'язнити Василія разом з вчителем Прокопієм. Святого відпустили, коли правитель відійшов у засвіти. Помер преподобний у 750 році.

Що не можна робити

Краще нікому не розказувати про свої плани.

Не варто обманювати, поспішати та стригти волосся.

Непотрібні речі рекомендується викинути в інший день.

Не можна підмітати підлогу, щоб не позбутися здоров'я та щастя.

Народні прикмети

Якщо прилетять жайворонки та граки, то надворі вже буде тепло.

Дощ – до сирого літа.

Якщо сонце буде мати кола, то цього року отримаєте рясний врожай.

Похмурий день – до нічних заморозків.

Якщо ще висітимуть бурульки, то тепло прийде не скоро.

Що ще відзначають

Щороку 28 лютого відзначається День штурманської служби авіації Збройних Сил України. Свято запровадив Міністр оборони України у 2008 році. Сьогодні традиційно вітаємо службовців з їхнім професійним днем.

Також 28 лютого маємо Всесвітній день кравців. Дату обрали на честь дня народження Вільяма Хога, який винайшов швейну машину. Зараз це свято відзначається у всьому світі.