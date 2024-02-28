Незамужние девушки, например, делали калачи. Считалось, что их нужно съесть утром на голодный желудок, чтобы уже скоро встретить любимого и жениться. Больше о сегодняшнем празднике расскажет LifeStyle 24.
Кстати Календарь праздников и выходных на первый месяц весны: будут ли украинцы отдыхать 8 марта
День памяти преподобного Василия Декаполита
Преподобного Василия знают, как монаха и ученика и сподвижника Прокопия Декаполита. Он жил в монастыре, который располагался в Константинополе. Тогда страной правил император Лев III, который распространял иконоборчество. Поэтому однажды он приказал заключить Василия вместе с учителем Прокопием. Святого отпустили, когда правитель отошел в мир иной. Умер преподобный в 750 году.
Что нельзя делать
- Лучше никому не рассказывать о своих планах.
- Не стоит обманывать, спешить и стричь волосы.
- Ненужные вещи рекомендуется выбросить в другой день.
- Нельзя подметать пол, чтобы не лишиться здоровья и счастья.
Народные приметы
- Если прилетят жаворонки и грачи, то на улице уже будет тепло.
- Дождь – к сырому лету.
- Если солнце будет иметь круги, то в этом году получите обильный урожай.
- Пасмурный день – к ночным заморозкам.
- Если еще будут висеть сосульки, то тепло придет не скоро.
Что еще отмечают
Ежегодно 28 февраля отмечается День штурманской службы авиации Вооруженных Сил Украины. Праздник ввел Министр обороны Украины в 2008 году. Сегодня традиционно поздравляем служащих с их профессиональным днем.
Также 28 февраля имеем Всемирный день портных. Дату выбрали в честь дня рождения Уильяма Хога, который изобрел швейную машину. Сейчас этот праздник отмечается во всем мире.