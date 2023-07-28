28 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день

28 липня 988 року Володимир Великий хрестив Київську Русь. Щороку українці згадують цю значну історичну подію. Більше про цей день та його заборони – розповідаємо далі.

28 липня – не лише день Хрещення Київської Русі, а й іменини у всіх чоловіків, які мають ім'я Володимир, зазначає 24 Канал.

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28 липня – день Хрещення Київської Русі

Хрещення Київської Русі – історична подія, яка відбулася у 988 році. Згідно з переказами, саме тоді, 28 липня, Володимир Великий прийняв нову віру, щоб охрестити народ на Русі, чим змінив долю багатьох поколінь українців.

З 2008 року день Хрещення Київської Русі відзначається в Україні на державному рівні. Цього дня віряни не лише згадують князя Володимира, але й вітають з Днем ангела усіх Володимирів.



Володимир Великий охрестив Київську Русь / Фото Pinterest

Що не можна робити 28 липня: головні заборони

У цей день заборонено вживати алкоголь, оскільки він негативно впливатиме на ваше самопочуття.

Не можна пліткувати чи обговорювати когось, оскільки скоро всі ці розмови можуть повернутися до вас бумерангом.

У народі вірять, що 28 липня не можна працювати в полі та жати хліб.

Також заборонено сваритися, брехати та ображати інших людей.

Прикмети 28 липня