На державному рівні День хрещення Київської Русі в Україні встановив третій президент України Віктор Ющенко у 2008 році. Тоді відзначали 1020-річчя хрещення Русі-України. А історію, як і хто хрестив Київську Русь – розкаже 24 Канал.

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Історія хрещення Київської Русі

Київська Русь – перша стародавня українська держава зі своїми законами, звичаями та мовою. Вона існувала протягом IX—XIII століть. Вона виникла завдяки об’єднанню різних слов’янських племен через загрозу з боку ворогів. Це була одна з найбільш потужних держав того часу, яка зробила свій внесок у розвиток європейської цивілізації.

Хрещення Київської Русі було значущою подією в історії Східної Європи в Х столітті. Точна дата хрещення невідома, але припускають, що це був 988 рік. Основні перекази про цей день містяться в збережених літописах, як-от, "Повість минулих літ".

Князь Володимир Святославич, який на той час правив у Києві, добре розумів необхідність об'єднання свого народу під єдиною релігією. У Візантії на той час вже панувало християнство, й оскільки це була на той час найрозвиненіша держава, Володимир вирішив обрати саме цю релігію.



Володимир Великий / Фото Новоград.City

За переказами, Володимир закликав людей до річки Дніпро, де проводився масовий обряд хрещення, а його самого хрестив візантійський священник. Багато киян погодились з таким рішенням й прийняли християнство.



Хрещення Київської Русі / Фото Kashtan Media

Після хрещення князь активно поширював християнство на території своєї держави та заборонив язичництво. Християнська церква стала потужною складовою духовного та культурного життя Київської Русі.