28 июля – не только день Крещения Киевской Руси, но и именины у всех мужчин, имеющих имя Владимир, отмечает 24 Канал.

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28 июля – день Крещения Киевской Руси

Крещение Киевской Руси – историческое событие, состоявшееся в 988 году. Согласно преданию именно тогда, 28 июля, Владимир Великий принял новую веру, чтобы окрестить народ на Руси, чем изменил судьбу многих поколений украинцев.

С 2008 года день крещения Киевской Руси отмечается в Украине на государственном уровне. В этот день верующие не только вспоминают князя Владимира, но поздравляют с Днем ангела всех Владимиров.



Владимир Великий окрестил Киевскую Русь / Фото Pinterest

Что нельзя делать 28 июля: главные запреты

В этот день запрещено употреблять алкоголь, поскольку он будет негативно влиять на ваше самочувствие.

Нельзя сплетничать или обсуждать кого-либо, поскольку скоро все эти разговоры могут вернуться к вам бумерангом.

В народе верят, что 28 июля нельзя работать в поле и жать хлеб.

Также запрещено ссориться, врать и оскорблять других людей.

Приметы 28 июля