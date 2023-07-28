28 липня – не лише день Хрещення Київської Русі, а й іменини у всіх чоловіків, які мають ім'я Володимир, зазначає 24 Канал.
Не пропустіть Як хрестили Київську Русь: історія цього історичного дня
28 липня – день Хрещення Київської Русі
Хрещення Київської Русі – історична подія, яка відбулася у 988 році. Згідно з переказами, саме тоді, 28 липня, Володимир Великий прийняв нову віру, щоб охрестити народ на Русі, чим змінив долю багатьох поколінь українців.
З 2008 року день Хрещення Київської Русі відзначається в Україні на державному рівні. Цього дня віряни не лише згадують князя Володимира, але й вітають з Днем ангела усіх Володимирів.
Володимир Великий охрестив Київську Русь / Фото Pinterest
Що не можна робити 28 липня: головні заборони
- У цей день заборонено вживати алкоголь, оскільки він негативно впливатиме на ваше самопочуття.
- Не можна пліткувати чи обговорювати когось, оскільки скоро всі ці розмови можуть повернутися до вас бумерангом.
- У народі вірять, що 28 липня не можна працювати в полі та жати хліб.
- Також заборонено сваритися, брехати та ображати інших людей.
Прикмети 28 липня
- Дощ зранку – до сонячного дня.
- Нема веселки після дощу – попереду ясні дні.
- Туман ввечері – очікуйте на дощ.
- Коники гучно стрекочуть – скоро буде спека.
- Пожовкла липа – осінь цього року буде рання.