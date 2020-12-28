За церковним календарем, 28 грудня віряни відзначають День святих Невинних Немовлят Вифлеємських. Ці діти були вбиті царем Іродом в ніч, коли народився Ісус. Християни вшановують їх як мучеників.

Привітання з днем Ангела приймають: Володимир, Павло, Степан, Теофілія. Читайте також У чому зустріти Різдво: добірка чарівних вишитих суконь у фотопроєкті з зірками Прикмети на 28 грудня Якщо день морозний і малосніжний, то наступного року буде хороший урожай.

Віє північний вітер – до хуртовини.

Синички вранці сильно цвірінькають – до похолодання.

Небо чисте й світить сонце – січень і лютий будуть теплими.

В давнину звернули увагу, якщо вдень був сильний мороз, а надвечір раптово ставало тепліше – справжня холоднеча ще попереду. Що можна робити 28 грудня Розпочніть свій день із ранкової молитви. Подякуйте за все, що ви маєте.

28 грудня буде сприятливим днем, аби почати нову справу.

Присвятіть час вашим дітям – поспілкуйтесь, пограйтесь з ними.

Зателефонуйте старим друзям. Що не можна робити 28 грудня Вшановуючи День святих Невинних Немовлят Вифлеємських, не можна кричати на дітей.

Не розповідайте своїх мрій на майбутнє – є ризик, що вони можуть не здійснитись.

Не лайтесь 28 грудня.

Забороняється прибирати, вишивати, прясти та робити ремонти.