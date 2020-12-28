28 грудня – яке сьогодні свято та чого не можна робити
За церковним календарем, 28 грудня віряни відзначають День святих Невинних Немовлят Вифлеємських. Ці діти були вбиті царем Іродом в ніч, коли народився Ісус. Християни вшановують їх як мучеників.
Привітання з днем Ангела приймають: Володимир, Павло, Степан, Теофілія.
Читайте також У чому зустріти Різдво: добірка чарівних вишитих суконь у фотопроєкті з зірками
Прикмети на 28 грудня
- Якщо день морозний і малосніжний, то наступного року буде хороший урожай.
- Віє північний вітер – до хуртовини.
- Синички вранці сильно цвірінькають – до похолодання.
- Небо чисте й світить сонце – січень і лютий будуть теплими.
- В давнину звернули увагу, якщо вдень був сильний мороз, а надвечір раптово ставало тепліше – справжня холоднеча ще попереду.
Що можна робити 28 грудня
- Розпочніть свій день із ранкової молитви. Подякуйте за все, що ви маєте.
- 28 грудня буде сприятливим днем, аби почати нову справу.
- Присвятіть час вашим дітям – поспілкуйтесь, пограйтесь з ними.
- Зателефонуйте старим друзям.
Що не можна робити 28 грудня
- Вшановуючи День святих Невинних Немовлят Вифлеємських, не можна кричати на дітей.
- Не розповідайте своїх мрій на майбутнє – є ризик, що вони можуть не здійснитись.
- Не лайтесь 28 грудня.
- Забороняється прибирати, вишивати, прясти та робити ремонти.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter