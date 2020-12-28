По церковному календарю, 28 декабря верующие отмечают День святых Невинных Младенцев Вифлеемских. Эти дети были убиты царем Иродом в ночь, когда родился Иисус. Христиане чтят их как мучеников.

Поздравления с днем Ангела принимают: Владимир, Павел, Степан, Теофилия. Читайте также В чем встретить Рождество: подборка очаровательных вышитых платьев в фотопроекте со звездами Приметы на 28 декабря Если день морозный и малоснежный, то в следующем году будет хороший урожай.

Веет северный ветер – к метели.

Синички утром сильно чирикают – к похолоданию.

Небо чистое и светит солнце – январь и февраль будут теплыми.

В древности обратили внимание, если днем был сильный мороз, а под вечер внезапно становилось теплее – настоящая стужа еще впереди. Что можно делать 28 декабря Начните свой день с утренней молитвы. Поблагодарите за все, что у вас есть.

28 декабря будет благоприятным днем, чтобы начать новое дело.

Посвятите время вашим детям – пообщайтесь, поиграйтесь с ними.

Позвоните старым друзьям. Что нельзя делать 28 декабря Отмечая День святых Невинных Младенцев Вифлеемских, нельзя кричать на детей.

Не рассказывайте своих мечтаний на будущее – есть риск, что они могут не осуществиться.

Не ругайтесь 28 декабря.

Запрещается убирать, вышивать, прясть и делать ремонты.