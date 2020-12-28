28 декабря – какой сегодня праздник и чего нельзя делать
По церковному календарю, 28 декабря верующие отмечают День святых Невинных Младенцев Вифлеемских. Эти дети были убиты царем Иродом в ночь, когда родился Иисус. Христиане чтят их как мучеников.
Поздравления с днем Ангела принимают: Владимир, Павел, Степан, Теофилия.
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Приметы на 28 декабря
- Если день морозный и малоснежный, то в следующем году будет хороший урожай.
- Веет северный ветер – к метели.
- Синички утром сильно чирикают – к похолоданию.
- Небо чистое и светит солнце – январь и февраль будут теплыми.
- В древности обратили внимание, если днем был сильный мороз, а под вечер внезапно становилось теплее – настоящая стужа еще впереди.
Что можно делать 28 декабря
- Начните свой день с утренней молитвы. Поблагодарите за все, что у вас есть.
- 28 декабря будет благоприятным днем, чтобы начать новое дело.
- Посвятите время вашим детям – пообщайтесь, поиграйтесь с ними.
- Позвоните старым друзьям.
Что нельзя делать 28 декабря
- Отмечая День святых Невинных Младенцев Вифлеемских, нельзя кричать на детей.
- Не рассказывайте своих мечтаний на будущее – есть риск, что они могут не осуществиться.
- Не ругайтесь 28 декабря.
- Запрещается убирать, вышивать, прясть и делать ремонты.
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