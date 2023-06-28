28 червня християни вшановують біблійного пророка Амоса, пише 24 Канал. У молодості він був пастухом, але згодом Бог покликав його до проповідування.

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Пророк Амос розповідав про своє вчення в Ізраїльському царстві. Там він розповсюдив віру в одного Бога та виступав проти ідолопоклонства. Амос належить до списку 12 "малих" пророків Старого завіту.

Також 28 червня у церковному календарі – день пам'яті святителя Михаїла. Він жив за часів князя Володимира: будував храми, духовні училища, проповідував святі писання. Саме Михаїл заклав Києво-Михайлівський Золотоверхий монастир.

День ангела 28 червня святкують Григорій, Михайло, Семен, Теодор, Федір.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна купатися у відкритих водоймах.

Заборонено сьогодні викидати їжу.

Не розповідайте нікому нинішній сон.

Не можна відмовляти у милостині та допомозі.

Прикмети на 28 червня

Сходить сонце й дуже душно – чекайте негоди.

У цей день погана погода – решта літа буде теплою.

Коники-стрибунці дуже гучні – може впасти дощ.

Багато роси вранці – до щедрих врожаїв.



День Конституції України / Фото Pixabay

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