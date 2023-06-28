28 червня християни вшановують біблійного пророка Амоса, пише 24 Канал. У молодості він був пастухом, але згодом Бог покликав його до проповідування.
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Пророк Амос розповідав про своє вчення в Ізраїльському царстві. Там він розповсюдив віру в одного Бога та виступав проти ідолопоклонства. Амос належить до списку 12 "малих" пророків Старого завіту.
Також 28 червня у церковному календарі – день пам'яті святителя Михаїла. Він жив за часів князя Володимира: будував храми, духовні училища, проповідував святі писання. Саме Михаїл заклав Києво-Михайлівський Золотоверхий монастир.
Що не можна робити сьогодні
- У цей день не можна купатися у відкритих водоймах.
- Заборонено сьогодні викидати їжу.
- Не розповідайте нікому нинішній сон.
- Не можна відмовляти у милостині та допомозі.
Прикмети на 28 червня
- Сходить сонце й дуже душно – чекайте негоди.
- У цей день погана погода – решта літа буде теплою.
- Коники-стрибунці дуже гучні – може впасти дощ.
- Багато роси вранці – до щедрих врожаїв.
День Конституції України / Фото Pixabay
День в Україні та світі
День Конституції України. Головний уклад законів України затвердили цього дня на п'ятому році незалежності. Цікаво, що першу Конституцію підписав гетьман Пилип Орлик у 1710 році.