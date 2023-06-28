28 июня христиане чествуют библейского пророка Амоса, пишет 24 Канал. В молодости он был пастухом, но потом Бог призвал его к проповеди.

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Пророк Амос рассказывал о своем учении в царстве Израиля. Там он распространил веру в одного Бога и выступал против идолопоклонства. Амос принадлежит к списку 12 "малых" пророков Ветхого Завета.

Также 28 июня в церковном календаре – день памяти святителя Михаила. Он жил при князе Владимире: строил храмы, духовные училища, проповедовал святые писания. Именно Михаил заложил Киево-Михайловский Златоверхий монастырь.

День ангела 28 июня празднуют Григорий, Михаил, Семен, Теодор, Федор.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя купаться в открытых водоемах.

Запрещено сегодня выбрасывать еду.

Не рассказывайте никому сегодняшний сон.

Нельзя отказывать в подаянии и помощи.

Приметы на 28 июня

Восходит солнце и очень душно – ждите непогоды.

В этот день плохая погода – остальное лето будет теплым.

Сверчки очень громкие – может упасть дождь.

Много росы утром – к щедрым урожаям.



День Конституции Украины / Фото Pixabay

День в Украине и мире

День Конституции Украины. Главный уклад законов Украины был утвержден в этот день на пятом году независимости. Любопытно, что первую Конституцию подписал гетман Пилип Орлик в 1710 году.