Яке церковне свято 27 жовтня: прикмети цього дня

27 жовтня 2023, 07:00
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27 жовтня християни вшановують преподобного Нестора Літописця. А ще в цю дату святкують Всесвітній день лемура.

 Нестор Літописець – видатна постать часів Київської Русі. Він був письменником, який жив у XI-XII столітті. Займався створенням літописів – історико-літературних творів, в яких оповідь ведеться у хронологічному порядку. Найвідоміший з них – "Повість минулих літ", який вважається найдавнішим літописом тих часів. Що ще відомо про Нестора та що не можна робити в цей день – розкаже 24 Канал.

Цікаво Коли День української писемності та мови в 2023 році

Нестор народився приблизно у 1056 році в Києві. У 1073 році Літописець став ченцем Києво-Печерського монастиря, де вивчав грецьку мову та богослов’я. Був учнем Антонія та Феодосія. Найбільше його цікавило упорядковувати та поширювати історичну довідку про тогочасну Україну. Нестор їздив до Володимира, Зимненського і Святогірського монастирів, щоб знайти першоджерела для написання літописів. Він помер приблизно у 1114 році. Його поховали у Києво-Печерській лаврі.

27 жовтня іменини відзначають Нестор, Марк, Андрій, Агрипін, Олександр, Капітоліна, Еротіїда, Єлизавета.

Що не можна робити сьогодні

  • У День пам’яті Нестора Літописця краще не веселитися. Вважається, що тоді будете сумувати аж до Різдва.
  • Не рекомендується дивитись у дзеркало до світанку.
  • Забороняється їсти велику кількість їжі та пити алкоголь.
  • Краще не працювати на землі та фізично.

Прикмети на 27 жовтня

  • Якщо 27 жовтня дує потужний вітер в один бік, то скоро пройдуть опади.
  • Багато бруду на вулиці – через місяць почнеться справжня зима.
  • Помітили багато ягід на горобині, наступне літо буде дощовим
  • Якщо небо на 27 жовтня яскраве та є зорі, варто розраховувати на великий урожай.
  • Птахи літають низько – може бути погіршення погоди.

День в Україні та світі

27 жовтня в Україні та світі – Всесвітній день лемура. Свято започаткували у 2014 році на Мадагаскарі, оскільки там живуть ці рідкісні тварини. Зараз існує приблизно 100 видів лемурів. Вони підтримують екосистему лісу, але на жаль, часто вбиваються браконьєрами.

Також 27 жовтня – це Всесвітній день трудотерапії. Вона передбачає певні фізіотерапевтичні процедури. Застосовують до людей з деякими фізичними та психічними хворобами. Таке свято запровадили з метою поширення інформації про велике значення трудотерапії у лікуванні хворих.

Автор: Вікторія Козар