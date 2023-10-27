Нестор Летописец – выдающаяся фигура времен Киевской Руси. Он был писателем, который жил в XI-XII веке. Занимался созданием летописей – историко-литературных произведений, в которых рассказ ведется в хронологическом порядке. Самый известный из них – "Повесть временных лет", которая считается древнейшей летописью тех времен. Что еще известно о Несторе и что нельзя делать в этот день – расскажет 24 Канал.

Интересно Когда День украинской письменности и языка в 2023 году

Нестор родился примерно в 1056 году в Киеве. В 1073 году Летописец стал монахом Киево-Печерского монастыря, где изучал греческий язык и богословие. Был учеником Антония и Феодосия. Больше всего его интересовало упорядочивать и распространять историческую справку о тогдашней Украине. Нестор ездил во Владимир, Зимненский и Святогорский монастыри, чтобы найти первоисточники для написания летописей. Он скончался примерно в 1114 году. Его похоронили в Киево-Печерской Лавре.

27 октября именины отмечают Нестор, Марк, Андрей, Агриппин, Александр, Капитолина, Эротиида, Елизавета.

Что нельзя делать сегодня

В День памяти Нестора Летописца лучше не веселиться. Считается, что тогда будете грустить аж до Рождества.

Не рекомендуется смотреть в зеркало до рассвета.

Запрещается есть большое количество пищи и пить алкоголь.

Лучше не работать на земле и физически.

Приметы на 27 октября

Если 27 октября дует мощный ветер в одну сторону, скоро пройдут осадки.

Много грязи на улице – через месяц начнется настоящая зима.

Заметили ягоды на рябине, следующее лето будет дождливым.

Если небо на 27 октября яркое и звезды, стоит рассчитывать на большой урожай.

Птицы летают низко – возможно ухудшение погоды.

День в Украине и мире

27 октября в Украине и мире – Всемирный день лемура. Праздник начали в 2014 году на Мадагаскаре, поскольку там живут эти редкие животные. Сейчас существует около 100 видов лемуров. Они поддерживают экосистему леса, но, к сожалению, часто убиваются браконьерами.

Также 27 октября – это Всемирный день трудотерапии. Она подразумевает определенные физиотерапевтические процедуры. Применяют к людям с некоторыми физическими и психическими заболеваниями. Такой праздник был введен с целью распространения информации о большом значении трудотерапии в лечении больных.