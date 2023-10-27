Нестор Літописець – видатна постать часів Київської Русі. Він був письменником, який жив у XI-XII столітті. Займався створенням літописів – історико-літературних творів, в яких оповідь ведеться у хронологічному порядку. Найвідоміший з них – "Повість минулих літ", який вважається найдавнішим літописом тих часів. Що ще відомо про Нестора та що не можна робити в цей день – розкаже 24 Канал.

Цікаво Коли День української писемності та мови в 2023 році

Нестор народився приблизно у 1056 році в Києві. У 1073 році Літописець став ченцем Києво-Печерського монастиря, де вивчав грецьку мову та богослов’я. Був учнем Антонія та Феодосія. Найбільше його цікавило упорядковувати та поширювати історичну довідку про тогочасну Україну. Нестор їздив до Володимира, Зимненського і Святогірського монастирів, щоб знайти першоджерела для написання літописів. Він помер приблизно у 1114 році. Його поховали у Києво-Печерській лаврі.

27 жовтня іменини відзначають Нестор, Марк, Андрій, Агрипін, Олександр, Капітоліна, Еротіїда, Єлизавета.

Що не можна робити сьогодні

У День пам’яті Нестора Літописця краще не веселитися. Вважається, що тоді будете сумувати аж до Різдва.

Не рекомендується дивитись у дзеркало до світанку.

Забороняється їсти велику кількість їжі та пити алкоголь.

Краще не працювати на землі та фізично.

Прикмети на 27 жовтня

Якщо 27 жовтня дує потужний вітер в один бік, то скоро пройдуть опади.

Багато бруду на вулиці – через місяць почнеться справжня зима.

Помітили багато ягід на горобині, наступне літо буде дощовим

Якщо небо на 27 жовтня яскраве та є зорі, варто розраховувати на великий урожай.

Птахи літають низько – може бути погіршення погоди.

День в Україні та світі

27 жовтня в Україні та світі – Всесвітній день лемура. Свято започаткували у 2014 році на Мадагаскарі, оскільки там живуть ці рідкісні тварини. Зараз існує приблизно 100 видів лемурів. Вони підтримують екосистему лісу, але на жаль, часто вбиваються браконьєрами.

Також 27 жовтня – це Всесвітній день трудотерапії. Вона передбачає певні фізіотерапевтичні процедури. Застосовують до людей з деякими фізичними та психічними хворобами. Таке свято запровадили з метою поширення інформації про велике значення трудотерапії у лікуванні хворих.