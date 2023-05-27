Яке сьогодні, 27 травня, свято і що не можна робити: все про цей день

27 травня віряни вшановують пам'ять мученика Ісидора. В Україні відзначають День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження. Що не можна робити сьогодні й прикмети дивіться нижче.

27 травня у церковному календарі – день пам'яті мученика Ісидора Блаженного, пише 24 Канал. Він народився в Олександрії та з юних років вирішив бути воїном.

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У той час панувало язичництво, а воїни мали обов'язково поклонятися богам. Та Ісидор відмовився відрікатися від християнства. Його катували й навіть відрізали язик, але ніщо не зламало його віри. Тоді мученика стратили.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна сваритися, скандали призведуть до біди.

Краще не їхати в довгу дорогу.

Сьогодні заборонено вживати алкоголь.

Не можна думати про погане.

Прикмети на 27 травня

Похмурий ранок та ясний вечір – значить огірки зійдуть погано.

Червоний захід сонця – погода буде мінливою.

Голосно чутно спів солов'я – врожай буде щедрим.

Якщо холодна погода сьогодні – таким буде літо.

27 травня святкують Олександр, Іван, Леонтій, Макар, Максим, Марк, Микита, Петро, Яків, Ян.

День в Україні та світі

День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження. Це свято щороку відзначається в Україні в останню суботу травня. Його створили з метою заохочення працівників у цій сфері та популяризації читання.

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