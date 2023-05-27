27 мая в церковном календаре – день памяти мученика Исидора Блаженного, пишет 24 Канал. Он родился в Александрии и с юных лет решил быть воином.

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В то время царило язычество, а воины должны обязательно поклоняться богам. Но Исидор отказался отрекаться от христианства. Его пытали и даже отрезали язык, но ничто не сломило его веру. Тогда мученика казнили.

Что нельзя делать сегодня

  • В этот день нельзя ссориться, скандалы приведут к беде.
  • Лучше не ехать в длинную дорогу.
  • Сегодня запрещено употреблять алкоголь.
  • Нельзя думать о плохом.

Приметы на 27 мая

  • Пасмурное утро и ясный вечер – значит, огурцы сойдут плохо.
  • Красный закат – погода будет переменчивой.
  • Громко слышно пение соловья – урожай будет щедрым.
  • Если холодная погода сегодня – таким будет лето.

День в Украине и мире

День работников издательств, полиграфии и книгораспространения. Этот праздник ежегодно отмечается в Украине в последнюю субботу мая. Его создали в целях поощрения работников в этой сфере и популяризации чтения.

Всемирный день интерьера и день дизайнера интерьеров. Международная федерация архитекторов и дизайнеров интерьера организовала эти события в 2004 году. В этот день дизайнеры отмечают профессиональный праздник – их работа важна и незаменима.