27 мая в церковном календаре – день памяти мученика Исидора Блаженного, пишет 24 Канал. Он родился в Александрии и с юных лет решил быть воином.

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В то время царило язычество, а воины должны обязательно поклоняться богам. Но Исидор отказался отрекаться от христианства. Его пытали и даже отрезали язык, но ничто не сломило его веру. Тогда мученика казнили.

День ангела 27 мая празднуют Александр, Иван, Леонтий, Макар, Максим, Марк, Никита, Петр, Яков, Ян.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя ссориться, скандалы приведут к беде.

Лучше не ехать в длинную дорогу.

Сегодня запрещено употреблять алкоголь.

Нельзя думать о плохом.

Приметы на 27 мая

Пасмурное утро и ясный вечер – значит, огурцы сойдут плохо.

Красный закат – погода будет переменчивой.

Громко слышно пение соловья – урожай будет щедрым.

Если холодная погода сегодня – таким будет лето.

День в Украине и мире

День работников издательств, полиграфии и книгораспространения. Этот праздник ежегодно отмечается в Украине в последнюю субботу мая. Его создали в целях поощрения работников в этой сфере и популяризации чтения.

Всемирный день интерьера и день дизайнера интерьеров. Международная федерация архитекторов и дизайнеров интерьера организовала эти события в 2004 году. В этот день дизайнеры отмечают профессиональный праздник – их работа важна и незаменима.