27 травня у церковному календарі – день пам'яті мученика Ісидора Блаженного, пише 24 Канал. Він народився в Олександрії та з юних років вирішив бути воїном.
Дивіться також Ім'я Ярослав, його значення та походження: дні ангела та відомі українці з цим ім'ям
У той час панувало язичництво, а воїни мали обов'язково поклонятися богам. Та Ісидор відмовився відрікатися від християнства. Його катували й навіть відрізали язик, але ніщо не зламало його віри. Тоді мученика стратили.
Що не можна робити сьогодні
- У цей день не можна сваритися, скандали призведуть до біди.
- Краще не їхати в довгу дорогу.
- Сьогодні заборонено вживати алкоголь.
- Не можна думати про погане.
Прикмети на 27 травня
- Похмурий ранок та ясний вечір – значить огірки зійдуть погано.
- Червоний захід сонця – погода буде мінливою.
- Голосно чутно спів солов'я – врожай буде щедрим.
- Якщо холодна погода сьогодні – таким буде літо.
День в Україні та світі
День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження. Це свято щороку відзначається в Україні в останню суботу травня. Його створили з метою заохочення працівників у цій сфері та популяризації читання.
Всесвітній день інтер'єру і День дизайнера інтер'єрів. Міжнародна федерація архітекторів та дизайнерів інтер'єру організувала ці події у 2004 році. В цей день дизайнери святкують професійне свято – їхня робота важлива та незамінна.