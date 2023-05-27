27 травня у церковному календарі – день пам'яті мученика Ісидора Блаженного, пише 24 Канал. Він народився в Олександрії та з юних років вирішив бути воїном.

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У той час панувало язичництво, а воїни мали обов'язково поклонятися богам. Та Ісидор відмовився відрікатися від християнства. Його катували й навіть відрізали язик, але ніщо не зламало його віри. Тоді мученика стратили.

День ангела 27 травня святкують Олександр, Іван, Леонтій, Макар, Максим, Марк, Микита, Петро, Яків, Ян.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна сваритися, скандали призведуть до біди.

Краще не їхати в довгу дорогу.

Сьогодні заборонено вживати алкоголь.

Не можна думати про погане.

Прикмети на 27 травня

Похмурий ранок та ясний вечір – значить огірки зійдуть погано.

Червоний захід сонця – погода буде мінливою.

Голосно чутно спів солов'я – врожай буде щедрим.

Якщо холодна погода сьогодні – таким буде літо.

День в Україні та світі

День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження. Це свято щороку відзначається в Україні в останню суботу травня. Його створили з метою заохочення працівників у цій сфері та популяризації читання.

Всесвітній день інтер'єру і День дизайнера інтер'єрів. Міжнародна федерація архітекторів та дизайнерів інтер'єру організувала ці події у 2004 році. В цей день дизайнери святкують професійне свято – їхня робота важлива та незамінна.