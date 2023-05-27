27 травня у церковному календарі – день пам'яті мученика Ісидора Блаженного, пише 24 Канал. Він народився в Олександрії та з юних років вирішив бути воїном.

Дивіться також Ім'я Ярослав, його значення та походження: дні ангела та відомі українці з цим ім'ям

У той час панувало язичництво, а воїни мали обов'язково поклонятися богам. Та Ісидор відмовився відрікатися від християнства. Його катували й навіть відрізали язик, але ніщо не зламало його віри. Тоді мученика стратили.

Що не можна робити сьогодні

  • У цей день не можна сваритися, скандали призведуть до біди.
  • Краще не їхати в довгу дорогу.
  • Сьогодні заборонено вживати алкоголь.
  • Не можна думати про погане.

Прикмети на 27 травня

  • Похмурий ранок та ясний вечір – значить огірки зійдуть погано.
  • Червоний захід сонця – погода буде мінливою.
  • Голосно чутно спів солов'я – врожай буде щедрим.
  • Якщо холодна погода сьогодні – таким буде літо.

День в Україні та світі

День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження. Це свято щороку відзначається в Україні в останню суботу травня. Його створили з метою заохочення працівників у цій сфері та популяризації читання.

Всесвітній день інтер'єру і День дизайнера інтер'єрів. Міжнародна федерація архітекторів та дизайнерів інтер'єру організувала ці події у 2004 році. В цей день дизайнери святкують професійне свято – їхня робота важлива та незамінна.