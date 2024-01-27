Яке свято 27 січня: що не можна робити сьогодні

27 січня за новим церковним календарем відзначається День перенесення мощей святителя Іоана Златоустого. Він був вчителем та ієрархом. Крім того, Іоана дуже шанували та цінували люди.

Також сьогодні відзначається Міжнародний день портвейну. Більше інформації читайте на сайті 24 Каналу.

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День перенесення мощей святителя Іоана Златоустого

Імператриця Євдоксія наказала відправити Іоана Златоустого у заслання. Святитель помер у дорозі. Сталося це у місті Комани в 407 році. Коли до влади прийшов імператор Феодосій II, мощі Іоана були перенесені до Константинополя. Однак їх не вдалося підняти одразу. Адже спершу імператор повинен був попросити вибачення у Златоустого за дії, які вчиняла його матір Євдоксія. Після цього мощі віднесли у церкву святої мучениці Ірини.

Що не можна робити

Не можна мити голову.

Заборонено обмінюватися подарунками.

Не варто спілкуватися з великою кількістю людей, бо можете накликати біду.

Краще не влаштовувати гучні гуляння.

Народні прикмети

Якщо хмари плистимуть проти вітру, то незабаром почнеться снігопад.

Сильна хуртовина – до рясного врожаю.

Якщо запітніють вікна, то скоро прийде потепління.

Якщо місяць буде червоного кольору, то чекайте на сильний вітер.

Що ще відзначають

Також сьогодні відзначається Міжнародний день портвейну. Вважається, що цей напій з'явився у місті Порто, що у Португалії. Згодом його почали возити у різні країни Європи. За легендою, портвейн виник, коли у вино, яке бродить, почали додавати спирт. Так воно не псувалося у дорозі.