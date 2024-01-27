Також сьогодні відзначається Міжнародний день портвейну. Більше інформації читайте на сайті 24 Каналу.

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День перенесення мощей святителя Іоана Златоустого

Імператриця Євдоксія наказала відправити Іоана Златоустого у заслання. Святитель помер у дорозі. Сталося це у місті Комани в 407 році. Коли до влади прийшов імператор Феодосій II, мощі Іоана були перенесені до Константинополя. Однак їх не вдалося підняти одразу. Адже спершу імператор повинен був попросити вибачення у Златоустого за дії, які вчиняла його матір Євдоксія. Після цього мощі віднесли у церкву святої мучениці Ірини.

Що не можна робити

  • Не можна мити голову.
  • Заборонено обмінюватися подарунками.
  • Не варто спілкуватися з великою кількістю людей, бо можете накликати біду.
  • Краще не влаштовувати гучні гуляння.

Народні прикмети

  • Якщо хмари плистимуть проти вітру, то незабаром почнеться снігопад.
  • Сильна хуртовина – до рясного врожаю.
  • Якщо запітніють вікна, то скоро прийде потепління.
  • Якщо місяць буде червоного кольору, то чекайте на сильний вітер.

Що ще відзначають

Також сьогодні відзначається Міжнародний день портвейну. Вважається, що цей напій з'явився у місті Порто, що у Португалії. Згодом його почали возити у різні країни Європи. За легендою, портвейн виник, коли у вино, яке бродить, почали додавати спирт. Так воно не псувалося у дорозі.