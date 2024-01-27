Також сьогодні відзначається Міжнародний день портвейну. Більше інформації читайте на сайті 24 Каналу.
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День перенесення мощей святителя Іоана Златоустого
Імператриця Євдоксія наказала відправити Іоана Златоустого у заслання. Святитель помер у дорозі. Сталося це у місті Комани в 407 році. Коли до влади прийшов імператор Феодосій II, мощі Іоана були перенесені до Константинополя. Однак їх не вдалося підняти одразу. Адже спершу імператор повинен був попросити вибачення у Златоустого за дії, які вчиняла його матір Євдоксія. Після цього мощі віднесли у церкву святої мучениці Ірини.
Що не можна робити
- Не можна мити голову.
- Заборонено обмінюватися подарунками.
- Не варто спілкуватися з великою кількістю людей, бо можете накликати біду.
- Краще не влаштовувати гучні гуляння.
Народні прикмети
- Якщо хмари плистимуть проти вітру, то незабаром почнеться снігопад.
- Сильна хуртовина – до рясного врожаю.
- Якщо запітніють вікна, то скоро прийде потепління.
- Якщо місяць буде червоного кольору, то чекайте на сильний вітер.
Що ще відзначають
Також сьогодні відзначається Міжнародний день портвейну. Вважається, що цей напій з'явився у місті Порто, що у Португалії. Згодом його почали возити у різні країни Європи. За легендою, портвейн виник, коли у вино, яке бродить, почали додавати спирт. Так воно не псувалося у дорозі.