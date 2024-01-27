Также сегодня отмечается Международный день портвейна. Больше информации читайте на сайте 24 Канала.
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День перенесения мощей святителя Иоанна Златоустого
Императрица Евдоксия приказала отправить Иоанна Златоустого в ссылку. Святитель скончался в пути. Произошло это в городе Команы в 407 году. Когда к власти пришел император Феодосий II, мощи Иоанна были перенесены в Константинополь. Однако их не удалось поднять сразу. Ведь сначала император должен был попросить прощения у Златоустого за действия, которые совершала его мать Евдоксия. После этого мощи отнесли в церковь святой мученицы Ирины.
Что нельзя делать
- Нельзя мыть голову.
- Запрещено обмениваться подарками.
- Не стоит общаться с большим количеством людей, потому что можете навлечь беду.
- Лучше не устраивать шумные гуляния.
Народные приметы
- Если облака будут плыть против ветра, то вскоре начнется снегопад.
- Сильная метель – к обильному урожаю.
- Если запотеют окна, то скоро придет потепление.
- Если луна будет красного цвета, то ждите сильного ветра.
Что еще отмечают
Также сегодня отмечается Международный день портвейна. Считается, что этот напиток появился в городе Порто, что в Португалии. Впоследствии его начали возить в разные страны Европы. По легенде, портвейн возник, когда в вино, которое бродит, начали добавлять спирт. Так оно не портилось в дороге.