Яке свято 27 липня – що не можна робити сьогодні та цей день в Україні
27 липня християни вшановують пам'ять апостола Акили. В Україні сьогодні святкують День медичного працівника. Дізнавайтесь більше про цей день далі.
27 липня у церковному календарі – день пам'яті апостола Акили, пише 24 Канал. Він жив у Римі за часів імператора Клавдія. Той вигнав Акилу з міста, тому він з дружиною Прискиллою переселився до Коринфи.
Дивіться також Як назвати хлопчика та дівчинку в серпні: календар Днів ангела
Там Акила зустрів апостола Павла, який гостював у них певний час. Акила з дружиною прийняли християнство та почали проповідувати. Подружжя вбили язичники.День ангела 27 липня святкують Іоанн, Стефан.
Що не можна робити сьогодні
- Цей день невдалий, щоб вести перемовини.
- Вважалося, що сьогодні не можна нічого підіймати з землі.
- У цей день краще не стояти на вітрі.
- Заборонено викидати їжу зі столу.
Прикмети на 27 липня
- Сьогодні сухо і спекотно – зима буде морозна.
- Сонце ввечері червоне – чекайте дощів.
- У цей день впаде дощ – негода буде ще тиждень.
- Суха погода сьогодні до теплої осені.
- Глухий грім – до легкого дощу, гучний – до зливи.
День в Україні та світі
День медичного працівника. Перший президент Леонід Кравчук встановив це свято на 3 червня у 1994 році. Володимир Зеленський цьогоріч переніс його на 27 липня. Адже українські медики, які ціною життя рятують інших, не можуть відзначати професійне свято в один день з окупантами.