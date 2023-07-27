Яке свято 27 липня – що не можна робити сьогодні та цей день в Україні

27 липня християни вшановують пам'ять апостола Акили. В Україні сьогодні святкують День медичного працівника. Дізнавайтесь більше про цей день далі.

27 липня у церковному календарі – день пам'яті апостола Акили, пише 24 Канал. Він жив у Римі за часів імператора Клавдія. Той вигнав Акилу з міста, тому він з дружиною Прискиллою переселився до Коринфи.

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Там Акила зустрів апостола Павла, який гостював у них певний час. Акила з дружиною прийняли християнство та почали проповідувати. Подружжя вбили язичники.

Що не можна робити сьогодні

Цей день невдалий, щоб вести перемовини.

Вважалося, що сьогодні не можна нічого підіймати з землі.

У цей день краще не стояти на вітрі.

Заборонено викидати їжу зі столу.

Прикмети на 27 липня

Сьогодні сухо і спекотно – зима буде морозна.

Сонце ввечері червоне – чекайте дощів.

У цей день впаде дощ – негода буде ще тиждень.

Суха погода сьогодні до теплої осені.

Глухий грім – до легкого дощу, гучний – до зливи.

27 липня святкують Іоанн, Стефан.



День медика / Фото Pixabay

День в Україні та світі

День медичного працівника. Перший президент Леонід Кравчук встановив це свято на 3 червня у 1994 році. Володимир Зеленський цьогоріч переніс його на 27 липня. Адже українські медики, які ціною життя рятують інших, не можуть відзначати професійне свято в один день з окупантами.