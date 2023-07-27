Яке свято 27 липня – що не можна робити сьогодні та цей день в Україні

27 липня 2023, 07:00
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27 липня християни вшановують пам'ять апостола Акили. В Україні сьогодні святкують День медичного працівника. Дізнавайтесь більше про цей день далі.

27 липня у церковному календарі – день пам'яті апостола Акили, пише 24 Канал. Він жив у Римі за часів імператора Клавдія. Той вигнав Акилу з міста, тому він з дружиною Прискиллою переселився до Коринфи. 

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Там Акила зустрів апостола Павла, який гостював у них певний час. Акила з дружиною прийняли християнство та почали проповідувати. Подружжя вбили язичники. 

День ангела 27 липня святкують Іоанн, Стефан.

Що не можна робити сьогодні

  • Цей день невдалий, щоб вести перемовини. 
  • Вважалося, що сьогодні не можна нічого підіймати з землі. 
  • У цей день краще не стояти на вітрі.
  • Заборонено викидати їжу зі столу.

Прикмети на 27 липня

  • Сьогодні сухо і спекотно – зима буде морозна.
  • Сонце ввечері червоне – чекайте дощів.
  • У цей день впаде дощ – негода буде ще тиждень.
  • Суха погода сьогодні до теплої осені.
  • Глухий грім – до легкого дощу, гучний – до зливи.


День медика / Фото Pixabay

День в Україні та світі

День медичного працівника. Перший президент Леонід Кравчук встановив це свято на 3 червня у 1994 році. Володимир Зеленський цьогоріч переніс його на 27 липня. Адже українські медики, які ціною життя рятують інших, не можуть відзначати професійне свято в один день з окупантами.

Автор: Марія Касій