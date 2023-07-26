Детальний календар іменин на серпень, що допоможе обрати ім'я для дитини та підкаже, коли в кого День ангела, наводить 24 Канал. Зауважимо, що в останній місяць літа народжуються Лев або Діва.
До речі 5 чоловічих імен на букву А, які вам точно сподобаються
Як назвати дитину в серпні
- 1 серпня: Григорій, Дмитро, Євгенія, Митрофан, Роман, Степан, Тихон, Марія, Марина, Мілана.
- 2 серпня: Олександр, Олексій, Панас, Георгій, Юхим, Іван, Ілля, Костянтин, Кузьма, Леонтій, Микола, Петро, Сергій, Тихон, Федір.
- 3 серпня: Ганна, Георгій, Євген, Іван, Петро, Роман, Семен, Федір, Марія.
- 4 серпня: Олексій, Корнилій, Марія, Михайло, Магдалина, Зіна, Анастасія.
- 5 серпня: Андрій, Ганна, Віталій, Михайло, Трохим, Федір, Стелла, Ангеліна.
- 6 серпня: Анатолій, Афанасій, Борис, Гліб, Давид, Іван, Іларіон, Христина, Микола, Роман, Дарія.
- 7 серпня: Олександр, Ганна, Іраїда, Макар, Микола, Вікторія.
- 8 серпня: Ігнатій, Мойсей, Параска, Сергій, Федір, Єва, Поліна.
- 9 серпня: Анфіса, Герман, Іван, Кирило, Климент, Костянтин, Наум, Микола, Платон, Ксенія.
- 10 серпня: Анастасія, Антоніна, Василь, Олена, Юхим, Іван, Ірина, Мойсей, Никанор, Микола, Павло, Прохор, Сергій, Юліан, Аріна, Ілона, Богдана.
- 11 серпня: Олександр, Олексій, Анатолій, Веніамін, Костянтин, Кузьма, Михайло, Микола, Роман, Елеонора, Емілія.
- 12 серпня: Анатолій, Ангеліна, Валентин, Герман, Іван, Максим, Павло, Анжеліка, Анна.
- 13 серпня: Ганна, Антон, Арсеній, Василь, Веніамін, Володимир, Георгій, Євдоким, Єлизавета, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій, Анна, Єлизавета.
- 14 серпня: Олександр, Дмитро, Леонтій, Софія, Тимофій, Федір, Соломія, Аліса.
- 15 серпня: Василь, Іван, Кирило, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федір, Людмила.
- 16 серпня: Антон, В’ячеслав, Іван, Кузьма, Микола, Соломія, Мелісса.
- 17 серпня: Олексій, Андрій, Дарина, Денис, Дмитро, Євдокія, Іван, Ірина, Костянтин, Кузьма, Максиміліан, Михайло, Семен, Рима, Софія, Антоніна.
- 18 серпня: Вікентій, Дарина, Євдокія, Юхим, Іван, Христина, Максиміліан, Марія, Нонна.
- 19 серпня: Лев, Михайло, Вадим.
- 20 серпня: Олександр, Олексій, Антон, Василь, Дмитро, Іван, Михайло, Петро, Ігор, Анна, Марія.
- 21 серпня: Герман, Григорій, Омелян, Йосип, Леонід, Мирон, Мойсей, Микола, Федір, Оксана, Вікторія, Анастасія.
- 22 серпня: Олексій, Антон, Григорій, Дмитро, Іван, Ірина, Леонтій, Макар, Маргарита, Марія, Матвій, Петро, Самійло, Юліан, Яків.
- 23 серпня: Афанасій, В'ячеслав, Роман, Роза, Амелія.
- 24 серпня: Олександр, Василь, Макар, Максим, Марія, Марк, Мартін, Федір, Сніжана, Катерина.
- 25 серпня: Олександр, Олексій, Антон, Аркадій, Василь, Віссаріон, В'ячеслав, Герман, Дмитро, Юхим, Іван, Ілля, Леонід, Матвій, Михайло, Микола, Памфіл, Петро, Сергій, Степан, Федір, Яків.
- 26 серпня: Олексій, Василь, Євдокія, Іван, Костянтин, Ксенія, Максим, Микола, Парамон, Тихон, Яків, Оксана, Ірина.
- 27 серпня: Олександр, Олексій, Аркадій, Василь, Володимир, Єва, Євдокія, Матвій, Микола, Семен, Федір, Ангеліна, Христина, Моніка.
- 28 серпня: Максим, Олександр, Матвій, Василь, Марія, Федір.
- 29 серпня: Олександр, Ганна, Іван, Степан, Яків, Анна, Сабіна, Софія, Катерина.
- 30 серпня: Олексій, Дмитро, Ілля, Мирон, Павло, Уляна, Філіп, Юліана, Роза, Дарія.
- 31 серпня: Георгій, Григорій, Денис, Євген, Омелян, Іван, Іларіон, Лев, Макар, Михайло, Уляна, Юліана, Марія.