27 июля в церковном календаре – день памяти апостола Акилы, пишет 24 Канал. Он жил в Риме во времена императора Клавдия. Тот выгнал Акилу из города, поэтому он с женой Прискиллой переселился в Коринфу.

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Там Акила встретил апостола Павла, гостившего у них некоторое время. Акила с супругой приняли христианство и стали проповедовать. Супруги убили язычники.

День ангела 27 июля празднуют Иоанн, Стефан.

Что нельзя делать сегодня

Этот день неудачен, чтобы вести переговоры.

Считалось, что сегодня ничего нельзя поднимать с земли.

В этот день лучше не стоять на ветру.

Запрещено выбрасывать еду из стола.

Приметы на 27 июля

Сегодня сухо и жарко – зима будет морозная.

Солнце вечером красное – ждите дождей.

В этот день упадет дождь – ненастье будет еще неделю.

Сухая погода сегодня до теплой осени.

Глухой гром – к легкому дождю, громкий – к ливню.



День медика / Фото Pixabay

День в Украине и мире

День медицинского работника. Первый президент Леонид Кравчук установил этот праздник на 3 июня 1994 года. Владимир Зеленский в этом году перенес его на 27 июля. Ведь украинские медики, ценой жизни спасающие других, не могут отмечать профессиональный праздник в один день с оккупантами.