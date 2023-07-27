27 липня у церковному календарі – день пам'яті апостола Акили, пише 24 Канал. Він жив у Римі за часів імператора Клавдія. Той вигнав Акилу з міста, тому він з дружиною Прискиллою переселився до Коринфи.

Дивіться також Як назвати хлопчика та дівчинку в серпні: календар Днів ангела

Там Акила зустрів апостола Павла, який гостював у них певний час. Акила з дружиною прийняли християнство та почали проповідувати. Подружжя вбили язичники.

День ангела 27 липня святкують Іоанн, Стефан.

Що не можна робити сьогодні

Цей день невдалий, щоб вести перемовини.

Вважалося, що сьогодні не можна нічого підіймати з землі.

У цей день краще не стояти на вітрі.

Заборонено викидати їжу зі столу.

Прикмети на 27 липня

Сьогодні сухо і спекотно – зима буде морозна.

Сонце ввечері червоне – чекайте дощів.

У цей день впаде дощ – негода буде ще тиждень.

Суха погода сьогодні до теплої осені.

Глухий грім – до легкого дощу, гучний – до зливи.



День медика / Фото Pixabay

День в Україні та світі

День медичного працівника. Перший президент Леонід Кравчук встановив це свято на 3 червня у 1994 році. Володимир Зеленський цьогоріч переніс його на 27 липня. Адже українські медики, які ціною життя рятують інших, не можуть відзначати професійне свято в один день з окупантами.