27 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
27 липня в народному календарі вшановують апостола Акілу. Він займався розповсюдженням віри та допомагав у всіх справах одному з найближчих до Ісуса учнів – апостолу Павлу. Також в цей день вшановується пам'ять Стефана Махрищського – відомого чудотворця та засновника декількох монастирів.
Іменини сьогодні святкують: Іраклій, Костянтин, Степан.
Читайте також З днем народження: красиві привітання у прозі та віршах
Народні прикмети на 27 липня
– Чайки плавають у водоймах – погода буде гарна.
– Сонячний день 27 липня – на гарну осінь.
– Дощ на Акіли – до врожаю грибів.
Що можна робити 27 липня
- Сьогодні рекомендовано відправлятися в ліс за грибами. Кажуть, що цього дня з'являється дуже багато грибів.
Що не можна робити 27 липня
- Цього дня не можна залишати свої будинки під час грози.
- Не можна сьогодні пускати в оселю приблудну тварину.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter