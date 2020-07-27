Що можна і не можна робити 27 липня / Фото з відкритих джерел

27 липня в народному календарі вшановують апостола Акілу. Він займався розповсюдженням віри та допомагав у всіх справах одному з найближчих до Ісуса учнів – апостолу Павлу. Також в цей день вшановується пам'ять Стефана Махрищського – відомого чудотворця та засновника декількох монастирів.