Что можно и нельзя делать 27 июля / Фото из открытых источников

27 июля в народном календаре чтят апостола Акилу. Он занимался распространением веры и помогал во всех делах одному из ближайших к Иисусу учеников – апостолу Павлу. Также в этот день почитается память Стефана Махрищского – известного чудотворца и основателя нескольких монастырей.