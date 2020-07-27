27 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
27 июля в народном календаре чтят апостола Акилу. Он занимался распространением веры и помогал во всех делах одному из ближайших к Иисусу учеников – апостолу Павлу. Также в этот день почитается память Стефана Махрищского – известного чудотворца и основателя нескольких монастырей.
Именины сегодня празднуют: Ираклий, Константин, Степан.
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Народные приметы на 27 июля
– Чайки плавают в водоемах – погода будет хорошая.
– Солнечный день 27 июля – на хорошую осень.
– Дождь на Акилы – к урожаю грибов.
Что можно делать 27 июля
- Сегодня рекомендовано отправляться в лес за грибами. Говорят, что в этот день появляется очень много грибов.
Что нельзя делать 27 июля
- В этот день нельзя покидать свои дома во время грозы.
- Нельзя сегодня пускать в дом приблудное животное.
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