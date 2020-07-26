Що можна і не можна робити 26 липня / Фото з відкритих джерел

26 липня в народному календарі відзначають День Гавриїла. Він вважається одним із найголовніших ангелів і дуже шанується церквою. Архангел Гавриїл декілька разів згадується у Біблії. Саме він впродовж всього свого життя перебував поруч з Марією та охороняв її.