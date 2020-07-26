26 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
26 липня в народному календарі відзначають День Гавриїла. Він вважається одним із найголовніших ангелів і дуже шанується церквою. Архангел Гавриїл декілька разів згадується у Біблії. Саме він впродовж всього свого життя перебував поруч з Марією та охороняв її.
Іменини сьогодні святкують: Маркіян, Юліан.
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Народні прикмети на 26 липня
– Граки 26 липня починають збиратися в зграї – ознака ранньої осені.
– Тепло на Гавриїла – осінь також буде теплою.
– Дощ 26 липня обіцяє холодну й сніжну зиму.
Що можна робити 26 липня
- Сьогодні треба попросити архангела Гавриїла, аби він подбав про збереження гарної погоди.
Що не можна робити 26 липня
- Не можна цього дня давати або брати гроші в борг.
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