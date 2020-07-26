Что можно и нельзя делать 26 июля / Фото из открытых источников

26 июля в народном календаре отмечают День Гавриила. Он считается одним из главных ангелов и очень почитается церковью. Архангел Гавриил несколько раз упоминается в Библии. Именно он на протяжении всей своей жизни находился рядом с Марией и охранял ее.