26 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
26 июля в народном календаре отмечают День Гавриила. Он считается одним из главных ангелов и очень почитается церковью. Архангел Гавриил несколько раз упоминается в Библии. Именно он на протяжении всей своей жизни находился рядом с Марией и охранял ее.
Именины сегодня отмечают: Маркиян, Юлиан.
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Народные приметы на 26 июля
– Грачи 26 июля начинают собираться в стаи – признак ранней осени.
– Тепло на Гавриила – осень также будет теплой.
– Дождь 26 июля обещает холодную и снежную зиму.
Что можно делать 26 июля
- Сегодня надо попросить архангела Гавриила, чтобы он позаботился о сохранении хорошей погоды.
Что нельзя делать 26 июля
- Нельзя в этот день давать или брать деньги в долг.
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