25 травня віряни вшановують пам'ять мученика Олександра. Він був воїном за часів правління імператора Максиміліана, пише 24 Канал.

Дивіться також Коли християни святкуватимуть Вознесіння у 2024 році: точна дата за новим календарем

Військова професія не заважала Олександру бути християнином. Якось інші воїни влаштували велике язичницьке святкування з жертвоприношенням, але Олександр залишився вдома. На воїна доклали імператору. Максиміліан спершу хотів помилувати воїна та вимагав, щоб він зрікся віри. Та Олександр залишився християнином, за що загинув.

День ангела 25 травня святкують Олександр, Василь, Гавриїл, Георгій, Єгор, Єфим, Іван, Макар, Сергій, Тарас, Ян, Аріна, Гликерія, Ірина.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна нікому віддавати чужі речі – це може призвести до нещасть.

Краще не купатися у водоймах.

Вважалось, що сьогодні невдалий день для дорогих покупок.

Прикмети на 25 травня

Сьогодні мало комарів – значить до кінця місяця не буде дощу.

Ластівки та стрижі низько літають – до дощу.

Літає багато мошок – щедро вродять гриби.

Птахи співають до світанку – значить буде дощ.

День в Україні та світі

Всесвітній день лінді-хоп. Лінді-хоп – це афроамериканський танець, що поєднує в собі сольні та партнерські рухи, імпровізацію й елементи афроамериканських рухів.

День Бермудських островів. Сьогодні на Бермудах – національне свято. У Гамільтоні проходить парад та автомобільні перегоди.