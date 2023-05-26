25 мая верующие чтят память мученика Александра. Он был воином во времена правления императора Максимилиана, пишет 24 Канал.

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Военная профессия не мешала Александру быть христианином. Однажды другие воины устроили большое языческое празднование с жертвоприношением, но Александр остался дома. На воина приложили императору. Максимилиан сначала хотел помиловать воина и требовал, чтобы он отрекся от веры. Александр остался христианином, за что погиб.

Что нельзя делать сегодня

  • В этот день нельзя никому отдавать чужие вещи – это может привести к несчастью.
  • Лучше не купаться в водоемах.
  • Считалось, что сегодня неудачный день для дорогих покупок.

Приметы на 25 мая

  • Сегодня мало комаров – значит, до конца месяца не будет дождя.
  • Ласточки и стрижи низко летают – к дождю.
  • Летает много мошек – щедро уродят грибы.
  • Птицы поют до рассвета – значит, будет дождь.

День в Украине и мире

Всемирный день линди-хоп. Линди-хоп – это афроамериканский танец, сочетающий в себе сольные и партнерские движения, импровизацию и элементы афроамериканских движений.

День Бермудских островов. Сегодня на Бермудах – национальный праздник. В Гамильтоне проходит парад и автомобильные переключения.