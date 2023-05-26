25 мая верующие чтят память мученика Александра. Он был воином во времена правления императора Максимилиана, пишет 24 Канал.
Смотрите также Когда христиане будут праздновать Вознесение в 2024 году: точная дата по новому календарю
Военная профессия не мешала Александру быть христианином. Однажды другие воины устроили большое языческое празднование с жертвоприношением, но Александр остался дома. На воина приложили императору. Максимилиан сначала хотел помиловать воина и требовал, чтобы он отрекся от веры. Александр остался христианином, за что погиб.
Что нельзя делать сегодня
- В этот день нельзя никому отдавать чужие вещи – это может привести к несчастью.
- Лучше не купаться в водоемах.
- Считалось, что сегодня неудачный день для дорогих покупок.
Приметы на 25 мая
- Сегодня мало комаров – значит, до конца месяца не будет дождя.
- Ласточки и стрижи низко летают – к дождю.
- Летает много мошек – щедро уродят грибы.
- Птицы поют до рассвета – значит, будет дождь.
День в Украине и мире
Всемирный день линди-хоп. Линди-хоп – это афроамериканский танец, сочетающий в себе сольные и партнерские движения, импровизацию и элементы афроамериканских движений.
День Бермудских островов. Сегодня на Бермудах – национальный праздник. В Гамильтоне проходит парад и автомобильные переключения.