25 мая верующие чтят память мученика Александра. Он был воином во времена правления императора Максимилиана, пишет 24 Канал.

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Военная профессия не мешала Александру быть христианином. Однажды другие воины устроили большое языческое празднование с жертвоприношением, но Александр остался дома. На воина приложили императору. Максимилиан сначала хотел помиловать воина и требовал, чтобы он отрекся от веры. Александр остался христианином, за что погиб.

День ангела 25 мая празднуют Александр, Василий, Гавриил, Георгий, Егор, Ефим, Иван, Макар, Сергей, Тарас, Ян, Арина, Гликерия, Ирина.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя никому отдавать чужие вещи – это может привести к несчастью.

Лучше не купаться в водоемах.

Считалось, что сегодня неудачный день для дорогих покупок.

Приметы на 25 мая

Сегодня мало комаров – значит, до конца месяца не будет дождя.

Ласточки и стрижи низко летают – к дождю.

Летает много мошек – щедро уродят грибы.

Птицы поют до рассвета – значит, будет дождь.

День в Украине и мире

Всемирный день линди-хоп. Линди-хоп – это афроамериканский танец, сочетающий в себе сольные и партнерские движения, импровизацию и элементы афроамериканских движений.

День Бермудских островов. Сегодня на Бермудах – национальный праздник. В Гамильтоне проходит парад и автомобильные переключения.