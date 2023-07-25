25 липня – яке сьогодні свято і заборони на день, хто святкує іменини
25 липня християни вшановують мучеників Прокла та Іларія. У світі сьогодні День зубного техніка. Дивіться далі, що не можна робити сьогодні та хто святкує іменини.
25 липня у церковному календарі – день пам'яті мучеників Прокла й Іларія, пише 24 Канал. Вони народилися у Римській імперії, коли нею правив Троян.
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Прокл сповідував християнство, за це його ув'язнили. Перед стратою його змусили йти за колісницею, та в якийсь момент вона зупинилась. Лише після того, як правитель міста Максим увірував у християнство, колісниця знову рушила. По дорозі Прокл зустрів племінника Іларія – той також заявив про віру в Бога. Та їх обох стратили.Іменини 25 липня святкують Арсеній, Вероніка, Гаврило, Григорій, Юхим, Іван, Михайло, Семен, Федір.
Що не можна робити сьогодні
- У цей день заборонено пліткувати.
- Сьогодні не можна прати та займатися побутом.
- Цей день вважався невдалим для ремонту.
- Не можна сьогодні починати важливих справ.
Прикмети на 25 липня
- Вночі немає роси, а в низинах туман – до негоди.
- Сильний туман – буде поганий врожай.
- У лісі з'явилися гриби – чекайте похолодання.
- Бджоли гучно гудуть – до спеки.
День в Україні та світі
День зубного техніка. Це неофіційне професійне свято створили у 2000 році. Зубні техніки – це не просто стоматологи, а ті, хто ремонтує та виготовляє лицьові і зубні протези.