25 липня – яке сьогодні свято і заборони на день, хто святкує іменини

25 липня християни вшановують мучеників Прокла та Іларія. У світі сьогодні День зубного техніка. Дивіться далі, що не можна робити сьогодні та хто святкує іменини.

25 липня у церковному календарі – день пам'яті мучеників Прокла й Іларія, пише 24 Канал. Вони народилися у Римській імперії, коли нею правив Троян.

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Прокл сповідував християнство, за це його ув'язнили. Перед стратою його змусили йти за колісницею, та в якийсь момент вона зупинилась. Лише після того, як правитель міста Максим увірував у християнство, колісниця знову рушила. По дорозі Прокл зустрів племінника Іларія – той також заявив про віру в Бога. Та їх обох стратили.

Що не можна робити сьогодні

У цей день заборонено пліткувати.

Сьогодні не можна прати та займатися побутом.

Цей день вважався невдалим для ремонту.

Не можна сьогодні починати важливих справ.

Прикмети на 25 липня

25 липня святкують Арсеній, Вероніка, Гаврило, Григорій, Юхим, Іван, Михайло, Семен, Федір.

Вночі немає роси, а в низинах туман – до негоди.

Сильний туман – буде поганий врожай.

У лісі з'явилися гриби – чекайте похолодання.

Бджоли гучно гудуть – до спеки.

День в Україні та світі

День зубного техніка. Це неофіційне професійне свято створили у 2000 році. Зубні техніки – це не просто стоматологи, а ті, хто ремонтує та виготовляє лицьові і зубні протези.